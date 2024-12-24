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游泳／王太太看過來！「蝶王」王冠閎街頭風帥出新高度

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王冠閎為運動品牌拍攝蛇年新品。圖／NIKE提供
王冠閎為運動品牌拍攝蛇年新品。圖／NIKE提供

昨天剛穿著西裝外套帥氣出席創紀錄獎項頒獎典禮，奧運國手「蝶王」王冠閎今天展現另種風格，他穿上所屬運動品牌的蛇年新品，展現隨性灑脫的街頭風格。

龍年進入尾聲，即將由蛇年接棒，在中華傳統文化中，蛇象徵著智慧、靈動和堅韌，啟發人們在面對挑戰時要冷靜思考並靈活應對，Nike因應乙巳蛇年的到來，發表「靈蛇迎新」新年系列，從蛇蜿蜒多姿、靈活多變的特性中汲取靈感，祝福每個人面對各種挑戰都能靈動應萬變，新的一年風生水起！

「靈蛇迎新」系列借鑒蛇靈動蜿蜒的姿態，結合新年美好寓意，融入「靈動蛇紋」及「乙巳、春、銅錢」等新年符號，該系列包括男子、女子和兒童產品，涵蓋籃球、跑步、運動生活等系列，打造滿足運動和休閒不同需求的新年裝備。

就像蛇游刃於各種環境，運動員在場上憑藉敏銳的判斷和靈活的姿態，應對每一次變化和挑戰。為了充分展現「靈動」風格，Nike特別為來自不同運動項目的多位運動員打造2025年新春造型，王冠閎成為台灣代表，他上衣選擇了低飽和色彩的連帽上衣，鞋款選擇了男款Nike Air Force 1，鞋頭搭配寓意 「好運連連」的金屬扣，高級質感皮革與趣味新年裝飾相得益彰，俐落有型。

王冠閎為運動品牌拍攝蛇年新品。圖／NIKE提供
王冠閎為運動品牌拍攝蛇年新品。圖／NIKE提供
王冠閎為運動品牌拍攝蛇年新品。圖／NIKE提供
王冠閎為運動品牌拍攝蛇年新品。圖／NIKE提供
王冠閎為運動品牌拍攝蛇年新品。圖／NIKE提供
王冠閎為運動品牌拍攝蛇年新品。圖／NIKE提供

王冠閎 籃球

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