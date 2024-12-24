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2025雙北世壯運志工授證誓師 場館遍及林口等地

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市副市長林奕華、新北市副秘書長龔雅雯23日同台，帶領北市府中庭現場200名志工代表接力推動大球，齊聲吶喊「心懷壯志，共成賽事！」象徵為2025雙北世界壯年運動會傳承與集氣，更授予有獨立編碼的大型志工證，宣誓提供賽事最專業的志願服務，表達將以城市最美最溫暖的風景，迎接三萬名從世界各地前來的選手、親朋好友與觀賽民眾。

林奕華副市長表示，本屆世壯運正好是1985年於多倫多首次辦理後第十屆，雙北更成為亞洲首次辦理世壯運的城市，賽會將於明年五月下旬盛大開幕，規模更甚世大運。69個競賽場館含括臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣市6個縣市，賽事結合城市觀光旅遊是重要特色之一。因此從賽前的選手認證至競賽期間，志工朋友在引導、報到、諮詢、翻譯等協助，都將扮演重要的角色。

龔雅雯服副秘書長表示，本次賽會場館有許多位於新北市美麗的風景區，例如林口、淡水、金山、福隆等，而閉幕式選在位於鶯歌，明年四月全新開幕的新北市美術館。除了此次近一萬名已報名的志工，也邀請全體市民共同擔任親善大使，當選手與隨行親友於北台灣遊玩時，一起讓國外的朋友留下美好的回憶，做好城市外交，讓世界看見雙北。

2025雙北世壯運執委會林哲宏執行長說明，本次特別召募來自六縣市各社會團體、大專院校師生，以及個人志工，從今年二月啟動召募，並獲得各界熱烈響應、報名參與，截至12月18日報名人數已達到8,533人，來到預定目標一萬名志工的85%，其中30%是65歲以上銀髮族、最高齡來到88歲，志工處志工服務中心均已為這些資深志工培訓各種專業課程，相信能帶給選手最在地、熱情親切的服務。

聚傳媒

朋友 林奕華

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