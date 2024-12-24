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民間組織力挺學校體育發展 竹山高中體育班獲物資贊助
中華民國光明功德會與住商不動產中興新村店攜手支持竹山高中體育班，為鼓勵竹山高中體育班學生積極投入訓練，提升運動表現，由文教基金會董事長蔡宜助牽線，中華民國光明功德會與住商不動產中興新村店今天特別捐贈一批500箱物資與100箱牛奶給體育班，以作為學生訓練後的補充。
捐贈儀式今天於竹山高中行政大樓舉行，由家長會長楊亞芳、文教基金會董事長蔡宜助、校長許宏明代表學校接受，並由中華民國光明功德會董事長江旻穎親自致贈。
捐贈儀式上江旻穎表示，公司深信體育運動能培養學生們的團隊精神與毅力，因此樂於支持學校體育發展。他希望藉由這次捐贈，能讓體育班學生在訓練之餘能夠補充足夠營養，未來比賽做準備，亦能鼓勵更多人關心體育教育，共同為社會培育更多優秀的體育人才。
竹山高中校長許宏明對兩家單位的善心表示感謝，他指出，體育班學生在訓練上付出許多努力，這次的捐贈不僅能改善學生的訓練環境，更能激勵學生們繼續為校爭光。文教基金會董事長蔡宜助也對捐贈者表達感謝，她認為，這樣的善行不僅能幫助學生，更能帶動社會對體育教育的重視。
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