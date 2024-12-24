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羽球／隊伍超過2千隊！一線入魂錦標賽熱血開戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
一線入魂全國羽球錦標賽在今天熱鬧開打，這場專為羽球素人舉辦的業餘賽事，吸引超過3千人次參賽。圖／一線入魂提供
一線入魂全國羽球錦標賽在今天熱鬧開打，這場專為羽球素人舉辦的業餘賽事，吸引超過3千人次參賽。圖／一線入魂提供

為業餘球員打造的「2024一線入魂全國羽球錦標賽」，今天起一連6天在台北市立體育館登場，今年參賽隊伍多達2135組、總人次達3123人，顯見國內羽球風氣越來越盛行。

比賽創辦人蔡易龍透露，舉辦比賽的初衷是自家小孩從小就參加各式羽球賽，「看到了許多比賽的不足，比如流程混亂、資訊不透明、參賽者感受被忽視等問題，所以我希望創造一個比賽，為真正熱愛羽球的素人打造的舞台。」

儘管是專為業餘素人球友設計的賽事，一線入魂錦標賽規模和精緻度毫不馬虎，包括同時開啟10面場地使用，確保賽程流暢；全程線上數位化管理，包括選手報名、繳費、即時成績查詢、即時賽程安排等；賽事也提供即時直播，讓選手親朋好友都可以看到比賽過程，並首創「兄弟姊妹組」，讓家人都可一起參賽。

比賽更設有公平裁判制度，由第3方裁判長負責全場比賽的裁決，確保所有選手都能享受到公正的競技環境。

蔡易龍強調，希望選手們不僅來比賽，更能享受整個過程的美好，「從報名到比賽結束，每個環節都下了很大的功夫，希望選手能從中感受到不同於其他比賽的專業與用心。」

蔡易龍提到，台灣有許多熱愛羽球的素人選手，「他們的參與和熱情，值得被更多人看見，希望透過這樣的比賽，吸引更多企業贊助與支持，共同打造全民運動的風潮。」

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