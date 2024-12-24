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羽球／麟洋配再合體！王者之志錦標賽夢幻同場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2024 YONEX王者之志羽球錦標賽」台中登場。圖／YONEX提供
「2024 YONEX王者之志羽球錦標賽」台中登場。圖／YONEX提供

「2024 YONEX王者之志羽球錦標賽」上周末在台中台灣體大體育館登場，賽事組別囊括國小到大學、公開與企業團體，明天耶誕節最終日賽程王齊麟李洋更將合體重現經典的「麟洋配」，和球迷互動、分享自身經驗和心路歷程。

「王者之志」以「青少年發展」、「群體共榮」、「羽球探索」和「運動發展」為四大願景為核心，品牌聯手羽壇傳奇林丹、李宗偉、蓋德（Peter Gade）、陶菲克（Taufk Hidayat）和李龍大等球星，於世界各地巡迴推廣，點燃世人對於羽球運動的熱情。

「2024 YONEX王者之志羽球錦標賽」是繼2020年「MIX & MATCH」球星對抗賽後，再有王者之志活動登台，品牌球星王齊麟和李洋明天最終日賽程也將在早上10點親臨台體大，分享兩屆奧運金牌背後的心路歷程，並將和小球員及球迷互動。

賽事現場設立品牌物販區與體驗活動，眾多優惠商品與限定好禮，與球友一同過充滿羽球的耶誕節。

李洋 王齊麟 羽球

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