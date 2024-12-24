桌球／竹市蔡昀恩奪排名賽女子第3 將前進世錦賽

114年度中華桌球排名賽昨天落幕，來自新竹市的19歲蔡昀恩獲女子組第3名、總排名第5名，搶下明年世界桌球錦標賽代表隊席位，她說，很驚喜能取得資格，前進世錦賽將盡全力奪牌。

蔡昀恩今天向中央社記者表示，小時候因愛看電視導致近視，小學一年級在媽媽鼓勵下開始學習桌球，小三開始系統化訓練，小四在自由盃獲得第2名，逐漸打出成績、信心，持續朝專業選手目標努力。

蔡昀恩說，2021年她就選上成人國手，但至今年才取得排名賽資格，甚至順利拿下前進世錦賽的門票，此次比賽中她努力想要證明自己，最終成績出乎預期，覺得驚喜。

蔡昀恩說，明年將是她首次前進世錦賽，既緊張又興奮，將抱持學習心態前往參賽，會拚盡全力拿下好成績、奪牌回家。

蔡昀恩的桌球教練楊慶昱表示，許多現役桌球國手出生新竹，但國小、國中畢業後就轉往其他縣市，蔡昀恩是難得新竹市土生土長國手，希望此次成績能鼓勵更多球員留在新竹，也盼地方政府能重視、推廣桌球，讓竹市也成為桌球選手的培訓基地。

對於蔡昀恩的期許，楊慶昱說，除了明年在世錦賽打出好成績，也要持續在各公開賽中取得積分，讓世界排名持續進步，更盼未來能代表台灣參加奧運桌球。