快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／竹市蔡昀恩奪排名賽女子第3 將前進世錦賽

中央社／ 新竹市24日電
新竹市桌球子弟蔡昀恩（右）參加114年度中華桌球排名賽獲女子組第3名、總排名第5名，取得115年世界桌球錦標賽代表隊席位。左為教練楊慶昱。（楊慶昱提供）中央社 中央通訊社
新竹市桌球子弟蔡昀恩（右）參加114年度中華桌球排名賽獲女子組第3名、總排名第5名，取得115年世界桌球錦標賽代表隊席位。左為教練楊慶昱。（楊慶昱提供）中央社 中央通訊社

114年度中華桌球排名賽昨天落幕，來自新竹市的19歲蔡昀恩獲女子組第3名、總排名第5名，搶下明年世界桌球錦標賽代表隊席位，她說，很驚喜能取得資格，前進世錦賽將盡全力奪牌。

蔡昀恩今天向中央社記者表示，小時候因愛看電視導致近視，小學一年級在媽媽鼓勵下開始學習桌球，小三開始系統化訓練，小四在自由盃獲得第2名，逐漸打出成績、信心，持續朝專業選手目標努力。

蔡昀恩說，2021年她就選上成人國手，但至今年才取得排名賽資格，甚至順利拿下前進世錦賽的門票，此次比賽中她努力想要證明自己，最終成績出乎預期，覺得驚喜。

蔡昀恩說，明年將是她首次前進世錦賽，既緊張又興奮，將抱持學習心態前往參賽，會拚盡全力拿下好成績、奪牌回家。

蔡昀恩的桌球教練楊慶昱表示，許多現役桌球國手出生新竹，但國小、國中畢業後就轉往其他縣市，蔡昀恩是難得新竹市土生土長國手，希望此次成績能鼓勵更多球員留在新竹，也盼地方政府能重視、推廣桌球，讓竹市也成為桌球選手的培訓基地。

對於蔡昀恩的期許，楊慶昱說，除了明年在世錦賽打出好成績，也要持續在各公開賽中取得積分，讓世界排名持續進步，更盼未來能代表台灣參加奧運桌球。

教練 新竹 驚喜

延伸閱讀

推廣使用低汙染運具 竹市柴油車納管率全國第一

霹靂舞／孫振世錦賽第6名創個人最佳 放眼世運會資格

精英獎／輪椅桌球程銘志獲最佳運動精神獎 笑言比場上緊張

竹市敬老愛心卡升級 可搭國道客運至台中、林口

相關新聞

羽球／隊伍超過2千隊！一線入魂錦標賽熱血開戰

為業餘球員打造的「2024一線入魂全國羽球錦標賽」，今天起一連6天在台北市立體育館登場，今年參賽隊伍多達2135組、總人...

桌球／竹市蔡昀恩奪排名賽女子第3 將前進世錦賽

114年度中華桌球排名賽昨天落幕，來自新竹市的19歲蔡昀恩獲女子組第3名、總排名第5名，搶下明年世界桌球錦標賽代表隊席位...

羽球／麟洋配再合體！王者之志錦標賽夢幻同場

「2024 YONEX王者之志羽球錦標賽」上周末在台中台灣體大體育館登場，賽事組別囊括國小到大學、公開與企業團體，明天耶...

定向越野／16歲楊琳晏突圍奪銅 中華隊獎牌開張

2024亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年與青少年錦標賽今天繼續在泰國清邁進行中距離賽，中華隊獎牌開張，16歲女將楊琳晏一舉摘...

擊劍／轉學被冷到 「小王子」陳弈通返台大喝珍珠奶茶

成為我國36年來第一位奧運男子擊劍國手，「擊劍小王子」陳弈通返美繼續大學生生涯，不過從亞特蘭大轉學到位於美國東北部的羅德...

射擊／低調娶了韓國太太 楊昆弼感謝太座打理大小事

今年完成第3度征戰奧運的射擊名將楊昆弼，上星期多了新身份，他和同是不定向飛靶選手的韓籍女友登記成婚，小夫妻有個新目標，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。