定向越野／16歲楊琳晏突圍奪銅 中華隊獎牌開張

2024亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年與青少年錦標賽今天繼續在泰國清邁進行中距離賽，中華隊獎牌開張，16歲女將楊琳晏一舉摘下銅牌，洪雅琳在女子18歲也名列第6，後天進行的壓軸中距離接力賽將繼續挑戰獎牌。

日本、中國與香港三大兵團首日賽程包辦頒獎台，今天繼續稱霸亞錦與亞青賽，中華隊難得突圍奪牌，教練陳俊民認為，本屆亞錦與亞青賽各國實力都明顯提升，未來必須更加強選手以賽待訓的工作，讓選手們從實戰中提升技術。

楊琳晏在共有25人參賽的女子16歲組表現平穩，雖落後於前2名的中國與日本選手，但以8秒之差擊敗中國選手，搶下一面銅牌；這是中隊在本屆亞錦與亞青賽的第一面獎牌，全隊都非常振奮，大大鼓舞士氣，希望25日的中距離接力賽再添獎牌。

中華隊新竹小女將謝品安昨天拿下女子18歲短距離第6，今天在中距離賽則看著隊友洪雅琳表現，洪雅琳躋身第6名，謝品安名列12。賽前相當被看好的女子20歲選手梁宇琪今天在中距離賽24位參賽選手中以第7名作收，成績差強人意。

女子菁英組共44位選手競爭，今天仍是三大兵團的舞台，中華隊女將排名都落到30之後。

男子各組中距離賽是本屆賽事的烈慘烈戰場， 20歲組由日本包辦前2名，中華隊以謝品昇排名第7表現較佳，謝兆則名列16；男子18歲組楊天筆名列第10，男子菁英組由擅長中距離的日本選手包辦前5名，中華隊難望項背。