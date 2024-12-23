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擊劍／轉學被冷到 「小王子」陳弈通返台大喝珍珠奶茶

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳弈通返台過寒假，剛好能出席王楊嬌體育賽事創紀錄頒獎典禮。記者曾思儒／攝影
陳弈通返台過寒假，剛好能出席王楊嬌體育賽事創紀錄頒獎典禮。記者曾思儒／攝影

成為我國36年來第一位奧運男子擊劍國手，「擊劍小王子」陳弈通返美繼續大學生生涯，不過從亞特蘭大轉學到位於美國東北部的羅德島州，上周返台過寒假剛好參與王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮，成為20位出席典禮的奧運及帕運選手之一。

年僅21歲的陳弈通因父親工作關係，幼稚園時期全家移居澳洲，小學二年級回到台灣才接觸擊劍，他也因擊劍獲得美國薩凡納藝術學院美術系獎學金，不過奧運後決定轉學到機會更多的美國東岸，新學校鄰近波士頓，紐約也成為他汲取創作靈感的來源之一。

轉換新環境的陳弈通提到，並沒和新同學透露自己「奧運國手」的身份，「讓大家慢慢發現，後來很多人都知道了，他們還說我來學校是小任務，沒有，我很認真！」他也找到新的擊劍俱樂部，他笑說：「奧運後有點小鬆懈，又換新環境，現在準備好重新練擊劍了。」

從亞特蘭大到羅德島州，陳弈通最不適應的反而是氣候，「北部真的很冷，我本來很期待下雪，還沒遇過，現在還沒遇到就很冷！」回台過寒假讓他直呼氣溫舒適，還把握時間大喝珍珠奶茶，一解鄉愁。

明年1月2日就要返回美國，陳弈通打算將王楊嬌體育賽事創紀錄獎獲得的100萬獎金用在訓練金費和學費上，明年世大運和2026年名古屋亞運則是他選手身份新目標，期待用手中鈍劍再寫台灣擊劍新頁。

首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」今天盛大舉行，公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會聯手主辦，邀請20位奧運及帕運選手齊聚，共同為勇於突破自我、並在國際舞台上創下台灣紀錄的優秀選手慶賀。記者邱德祥／攝影
首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」今天盛大舉行，公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會聯手主辦，邀請20位奧運及帕運選手齊聚，共同為勇於突破自我、並在國際舞台上創下台灣紀錄的優秀選手慶賀。記者邱德祥／攝影

帕運 羅德 陳弈通

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