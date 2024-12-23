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射擊／低調娶了韓國太太 楊昆弼感謝太座打理大小事

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
射擊好手楊昆弼（右）領取王楊嬌體育賽事創紀錄獎。記者邱德祥／攝影
射擊好手楊昆弼（右）領取王楊嬌體育賽事創紀錄獎。記者邱德祥／攝影

今年完成第3度征戰奧運的射擊名將楊昆弼，上星期多了新身份，他和同是不定向飛靶選手的韓籍女友登記成婚，小夫妻有個新目標，期待有朝一日一同代表中華隊出賽。

楊昆弼今天以帥氣西裝出席王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮，領到100萬獎金的他將把獎金用作訓練基金，脖子上的沈甸甸獎牌可以送給新婚太太，展現體育人的浪漫。

26歲的楊昆弼透露，和同是選手的太太是透過泰國選手介紹認識，平時都是透過英文溝通，近一年互動熱絡，考量女友來台只能申請觀光簽證，小倆口決定先登記，讓姓金的「楊太太」可以開始跑相關流程，才有了這段不在預期的婚事。

雖口口聲聲說低調，楊昆弼談起新婚妻子仍滿臉笑意，「她來台灣，放下工作來幫助我，希望2028（洛杉磯奧運）能拿下金牌。」他笑說姊夫也是外國人，父母對於多了韓國媳婦似乎沒有太訝異，且小1歲的太太很願意幫忙打理自己的大小事，彼此也開始練習中文和韓文，「我們互相學習，英文也是她教我的。」

和太太專項同是不定向飛靶，楊昆弼平常和妻子的話題離不開射擊，兩人理想狀態是「楊太太」拿到台灣身份後可以選上國手，夫妻一同穿上中華隊戰袍征戰。

射擊好手楊昆弼領取王楊嬌體育賽事創紀錄獎。記者邱德祥／攝影
射擊好手楊昆弼領取王楊嬌體育賽事創紀錄獎。記者邱德祥／攝影

中華隊 楊昆弼

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