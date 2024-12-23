體操／成創紀錄獎創立契機 唐嘉鴻：獻給每位運動員

首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」今天下午舉辦頒獎典禮，今年共頒發給25位台灣好手，總金額突破1300萬新台幣，成獎項創立「推手」之一的奧運體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻也親自現身領獎，他笑說成為獎項成立的啟發者「不敢當」，想把創紀錄獎獻給每位努力的運動員。

創紀錄獎發起人簡民惠透露，獎項的成立是看到唐嘉鴻2020年東京奧運奪下男子個人全能第7名的史上最佳成績，發現許多選手在非傳統強勢項目中不斷努力，因此創立王楊嬌體育賽事創紀錄獎，今年只是起頭，明年起獎項範圍將延伸到國中、高中，在田徑、游泳等客觀成績創下新紀錄的選手，將可獲得專屬獎座和10萬元獎金。

成為今天首位上台的唐嘉鴻，今年巴黎奧運奪下男子單槓銅牌，他笑說其實到近兩個月才知道獲得破紀錄獎，甚至自己是獎項成立的啟發者，當下十分驚訝，「這是很好的獎，鼓勵運動員、基層選手們，會讓大家很有動力，讓更多人參與這一塊。」