圖輯／首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」盛大舉行

首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」今天盛大舉行，公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會聯手主辦，邀請20位奧運及帕運選手、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳怕均、奧運中華代表隊醫療長林瀛洲醫師、台灣首位奧運金牌得主跆拳道女將陳詩欣等嘉賓齊聚，共同為勇於突破自我、並在國際舞台上創下台灣紀錄的優秀選手慶賀。

創紀錄獎發起人簡民惠談及獎項成立的初衷：「東京奧運期間，中華隊以亮眼成績創下隊史獎牌數數新高，我們也看到許多選手在非傳統強勢的體育項目中，憑藉著不懈的努力和毅力，突破台灣史上的最佳紀錄。我們希望能鼓勵這些承載希望、在國際賽場上全力以赴的選手，將榮耀與掌聲獻給這些『台灣第一』」。