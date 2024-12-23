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圖輯／首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」盛大舉行

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
創紀錄獎發起人簡民惠（左）頒獎給得獎選手唐嘉鴻（右）。記者邱德祥／攝影
創紀錄獎發起人簡民惠（左）頒獎給得獎選手唐嘉鴻（右）。記者邱德祥／攝影

首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」今天盛大舉行，公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會聯手主辦，邀請20位奧運及帕運選手、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳怕均、奧運中華代表隊醫療長林瀛洲醫師、台灣首位奧運金牌得主跆拳道女將陳詩欣等嘉賓齊聚，共同為勇於突破自我、並在國際舞台上創下台灣紀錄的優秀選手慶賀。

創紀錄獎發起人簡民惠談及獎項成立的初衷：「東京奧運期間，中華隊以亮眼成績創下隊史獎牌數數新高，我們也看到許多選手在非傳統強勢的體育項目中，憑藉著不懈的努力和毅力，突破台灣史上的最佳紀錄。我們希望能鼓勵這些承載希望、在國際賽場上全力以赴的選手，將榮耀與掌聲獻給這些『台灣第一』」。

為了向選手們獻上最熱烈的喝采，創紀錄獎推出應援主題曲（Rise UpThe Brave），更特別邀請巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均精心編舞，親自率領學生舞團「兒童舞蹈學院HRCKIDS」，以動感舞步與激昂旋律傳遞對運動員的支持，象徵創紀錄獎帶領全台灣為選手加油，期盼他們持續為夢想奮戰。此外為激勵更多年輕世代勇於挑戰自我，創紀錄獎也宣布了一項令人振奮的計畫，明年起獎項適用範圍將延伸到國高中學生,，凡是在田徑、游泳等具客觀紀錄的賽事中創下新紀錄者，即可獲得專屬獎座獎金。創紀錄獎期望能陪伴更多年輕選手勇敢逐夢，為台灣的運動未來注入源源不絕的活力。

首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」今天盛大舉行，公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會聯手主辦，邀請20位奧運及帕運選手齊聚，共同為勇於突破自我、並在國際舞台上創下台灣紀錄的優秀選手慶賀。記者邱德祥／攝影
首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」今天盛大舉行，公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會聯手主辦，邀請20位奧運及帕運選手齊聚，共同為勇於突破自我、並在國際舞台上創下台灣紀錄的優秀選手慶賀。記者邱德祥／攝影

帕運 田徑 霹靂舞

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