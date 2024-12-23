路跑／北港媽祖盃 二水路跑媽共襄盛舉

2024年第十三屆「北港媽祖盃全國馬拉松」昨天在雲林北港登場，賽事吸引全台、海外超過8千人次現場參與，連二水路跑媽也特地到場，與北港朝天宮媽祖共同見證這場充滿信仰與熱情的體育盛會。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀特別感謝所有參與者的熱情支持，讓今年的賽事更加成功，「誠摯邀請大家明年再度齊聚北港，一起感受媽祖滿滿的愛與祝福！」北港鎮鎮長也藉此機會向全國跑友發出邀請：「歡迎大家明年再來北港，為愛而跑，一同感受這座小鎮的溫暖與活力。」

今年的賽事以「RUN FOR TAIWAN龍舞祈福，守護台灣」為主題，每一步皆象徵對台灣的祝福與對媽祖的虔誠祈禱，無論是首次參賽的跑者，還是回鍋再戰的老朋友，每一位都用行動詮釋「為愛而跑」的精神，展現媽祖盃賽事獨特的信仰魅力。

國際知名設計師Daniel Wong以品牌概念「Mother Marathon」為賽事注入全新視覺與文化內涵，他希望透過這場賽事，讓世界看到台灣最獨特的宗教與文化力量，感受媽祖如母愛般的溫暖與包容。