定向越野／日港陸中突圍 18歲小將謝品安亞錦賽奪分組第6寫中華隊最佳

2024亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年與青少年錦標賽今天在泰國清邁登場，首日在拉查帕皇家花園進行短距離賽，248位各國好手展開疫後最大規模的亞洲定向越野競賽，三大兵團日本、中國大陸與香港三隊幾乎包辦8組前6名，中華隊小女將謝品安在強敵夾擊下獲女子18歲組第6，是中華隊今天的最佳成績，也是唯一非3強隊進入前6的選手。

大會將繼續在Wat Nam Bo Luang進行中距離賽，各國好手也是摩掌擦掌，準備大展身手。中華隊教練陳俊民表示，近年來台灣年輕選手在中距離項目技術已有長足提升，明天可望有好表現。

本屆亞錦與亞青定向越野賽是疫後最大規模比賽，各國競爭激烈，不只是在菁英組賽事，20歲、18歲與16歲也是兵家必爭之地。女子18歲組共有14位選手參賽，中華隊新竹小女將謝品安穩紮穩打，以19分28秒完賽，名列第6，成為今天各組前6名選手中唯一非日本、中國大陸與香港三強隊的選手。

中華隊今天原寄望金門小將卓佳賞可以在男子16歲組奪牌，但因香港、中國大陸與日本選手也不是弱者，前10名成績都在14分鐘之內，卓佳賞最後以第9名作收。今天過20歲生日的20歲好手謝品昇，在24位參賽選手中名列第13，今年屏東全民運動會奪下金牌的謝品昇表示，希望在接著的中距離賽能有更好的發揮，能一舉奪牌。

男、女菁英組賽事在日本、中國大陸與香港均派出滿額10位選手圍堵獎牌的作戰策略下，其他各國選手都被擠到20名以外，男子菁英組有55位選手參賽，中華隊由楊晁青排名第27最佳，陳彥龍名列29。女子菁英組有46位選手參加，中華隊黃敏惠以22名完賽，林冠妤25名，林佳慧35名。由於菁英組競爭激烈，未能完賽的選手不少，男子菁英組有1位，女子菁英組6位。