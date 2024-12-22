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運動舞蹈／全國中正盃成人A組拉丁舞 林詠鉦、莊雅晴順利奪金

聯合新聞網／ 綜合報導
林詠鉦與莊雅晴拿下成人拉丁金牌。中華舞總提供
林詠鉦與莊雅晴拿下成人拉丁金牌。中華舞總提供

113學年度第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽今日進行第二天賽程，壓軸的成人A組拉丁舞，不出所料仍由林詠鉦/莊雅晴順利奪得金牌，小將藍郁翔/劉靜再拿銀牌。

制霸成人拉丁多年的林詠鉦/莊雅晴，去年出現了攔路虎，大意失荊州丟掉金牌，今年為雪恥，特別設計了不同以往的舞步，輕鬆俏皮，順暢寫意，讓現場觀眾眼睛為之一亮，也順利捧回金牌。他們二人表示，經過多年征戰，也讓他們考慮轉職業組，最快明年會有答案。

小將藍郁翔這次比賽，在成人標準與拉丁皆摘下銀牌，表現不俗，他為自己的表現打了九分，算是滿意，但也對自己的體力，感覺仍有必要加強，他期許自己要繼續努力，才能愈來愈好。

藍郁翔與劉靜。中華舞總提供
藍郁翔與劉靜。中華舞總提供

今年開放國手可以跳單人項目，場上嬌點非王儀珊莫屬，身為青少二級單人標準世界排名第一的她，先在青年單人A組摘金，其後的青少年二級單人A組標準舞，則在碰撞跌倒負傷後，仍能忍痛奪下第二塊金牌，一人雙金，表現令人激賞。

目前王儀珊是明道高中一年級的學生，平常課業繁忙，但她仍練習不綴，在教練趙群倫悉心指導栽培之下，今年征戰國內外大小比賽，收獲之豐，奪牌之數，數都數不完，明年的目標除參加一些國內外固定的大型比賽外，在香港舉辦的世界單人青年錦標賽，攸關她的積分排名，被列為最重要的參賽項目。

王儀珊摘雙金。中華舞總提供
王儀珊摘雙金。中華舞總提供

其教練趙群倫表示，單人標準與單人拉丁完全不同，單人標準並非是雙人舞一分為二，所以如何創新；如何編舞就成為站在世界頂端的關鍵，他自己本身是學運動科學，所以運用科學方法分析研究，突破創新才能成就今天的王儀珊，他不諱言，自從王儀珊在國外表現特別突出，令人驚艷，也引領其他國家爭相仿效，他也很自傲的說，他所掌握的核心技術是抄不走的，但他也期勉王儀珊，唯有不斷突破，超越自我，才能成為別人永遠趕不上的世界第一。

林詠鉦與莊雅晴拿下成人拉丁金牌。中華舞總提供
林詠鉦與莊雅晴拿下成人拉丁金牌。中華舞總提供

成人單人A組標準舞，金牌李懷德；銀牌陳秉辰；銅牌陳世璿。

青年單人A組標準舞，金牌王儀珊；銀牌孟宇浵；銅牌陳世璿。

青少年一級單人A組標準舞，金牌林采誼；銀牌林嘉程；銅牌胡馨勻。

青少年二級單人A組標準舞，金牌王儀珊；銀牌孟宇浵；銅牌杜佳諭。

成人C組拉丁舞，金牌龔士太/許茹心；銀牌李鼎荃/黃家宜；銅牌劉家祐/曾羿寧。

成人A組拉丁舞，金牌林詠鉦/莊雅晴；銀牌藍郁翔/劉靜；銅牌蔡哲翔/任艾莉

教練 科學 金牌 青年

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