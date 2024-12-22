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全台最香！2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽 無懼低溫熱鬧開賽

聯合新聞網／ 綜合報導
2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供
2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供

全台最香的二鐵賽「2024 LAVA Queen 台北女子二鐵賽」於22日（日）於台北至善國中舉行，雖然今日清晨溫度近 13 度，但選手出席率高達 90%，無所畏懼、熱情滿滿地迎接這場聖誕鐵人Party！LAVA QUEEN賽事邁入第三年，以「Be Your Own Queen」為核心，主視覺設計發想結合聖誕樹，跑步與騎車的挑戰路線則幻化為聖誕樹上的緞帶，頂點放上 LAVA Queen 的 LOGO，象徵著每位女孩朝著山頂賣力前進，挑戰自我，成為自己心目中的女王

LAVA QUEEN女子二鐵賽主打歡樂、溫馨的氛圍，除了個人組、雙人組，今年首次加開接力組；雙人組可以兩人一起騎車跑步、陪伴完賽；接力組則彼此分配跑步或騎車項目，展現互相陪伴完賽的意涵。路跑 3 公里、自行車 20 公里、路跑 5 公里，總里程 28 公里的二鐵賽制，非常適合初鐵新手參與。騎跑路線皆為北部知名經典路線，跑步在劍南路，自行車則挑戰中社路與聖人瀑布，爬升約496公尺的賽道增添不少挑戰性！今年路跑補給站感謝有GA黃金甲的支持，提供果膠讓女王擁有滿滿能量完成挑戰！

2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供
2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供

賽事結果，由甫在 LAVA TRI 大鵬灣國際鐵人三項賽奪冠的潘昱婷帥氣封后，總成績 1 小時 22 分 47 秒，一個月收穫兩場大賽勝利，鐵人女王實至名歸！賽後她分享，LAVA QUEEN 的路線有一點難度，加上氣溫較低，上到聖人瀑布也有些飄雨，但整體賽事氛圍都讓她感覺耳目一新，「山頂超級冷，但也滿好玩的！」

女子總排第 2、3 名，分別為 Ironmami 張嘉家（成績 1 小時 23 分 03 秒）、以及年僅 13 歲，目前為 U15 青少年國手的羅葳（成績 1 小時 24 分 06 秒），張嘉家賽後笑說，最後路跑原本很想放掉，但知道羅葳距離相當接近，故對自己喊話再堅持一下！

LAVA QUEEN 台北女子二鐵賽多元的賽制和豐富精采的賽後 EXPO，也吸引眾多運動網紅和藝人前來參加，包括跨足攀岩、抱石和跑步的「愛跑步的薇薇安」Vivian、「全能戶外運動甜心」Cindy、Run your own run 主理人邱文蕾更是與爸爸一同組成接力，父女檔攜手成功完賽；以及單車知名 Youtuber伊娃EVA、「自行車甜心」曾晴等；除此之外，藝人宋城希、演員林柏妤也都美美完賽！

2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供
2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供

比賽日(12/22)鄰近聖誕節，現場更邀請到鐵人界 3 位小鮮肉擔任「聖誕老公頒獎嘉賓」，為女王選手們掛上完賽獎牌。分別為「112年全運會冠軍、今年IM 70.3 墾丁連霸得主」張家豪、「2022鐵人三項國手選拔 U19冠軍，目前就讀台北市立大學 2 年級」藍文謙、「2024-23 U23亞洲錦標賽國手」何孟橋，其中藍文謙也戴上號碼布和女王選手們一同完成兩鐵，最後回到終點為大家掛上榮耀獎牌。

身為全台最香之女子二鐵賽，完賽禮當然也要貼心滿滿，除了報名禮 LAVA QUEEN專屬紀念T-shirt，每一位完賽女王都可以獲得銀光閃閃的隨身鏡獎牌、時尚針織提袋、Footland聯名二鐵襪、潔兒運動專用洗衣精、脈衝星搖滾話梅耐力沖泡飲、脈衝星兩條裝軟糖、凱娜導管式衛生棉條、SiS櫻桃汁、撒隆巴斯貼布、L.ERICKSON髮圈，還有「水水的」YOI 耐雅格生技鹼性水，以及美味的古巴三明治完賽餐飲。選手開心分享，尤其是針織提袋，不僅顏色可愛，也非常能裝，連同今日比賽所獲得的成就感一起打包帶回家！

2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供
2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供

女生各分齡組第 1 名與接力組前 3 名都獲得「發光獎盃」；總排前 3 名選手獲得似顏繪裱框畫作為獎盃、ASify瑜珈品牌的瑜珈服飾，以及Saucony贊助專業跑鞋Endorphin Pro 4乙雙，收穫滿滿！

台北女子二鐵賽最大特色，即是賽後會場的特色活動，包含編髮、啤酒瑜珈、似顏繪、塔羅占卜，以及SOTER 運動恢復基地的賽後按摩，現場眾多品牌攤商讓女王選手們賽後悠閒逛街；而為響應聖誕節，也首次舉辦「Christmas Hour抽獎活動」，共計超過60個聖誕禮物大方送，讓台北的聖誕節不孤單！

本次賽事感謝合作夥伴的支持，包含女性自行車第一品牌 Liv、台灣專業機能運動襪品牌FOOTLAND、凱娜、GIANT、GA黃金甲、saucony、CeramicSpeed、Race On、L.ERICKSON、YOI 耐雅格生技、Asify瑜珈運動服飾、脈衝星運動增補專家、ONE & ALL、SiS、OCTO、SOTER 運動恢復基地、BraveLog運動趣，眾所歡迎的 2025 LAVA QUEEN 台北女子二鐵賽，讓我們一起期待！

2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供
2024 LAVA Queen台北女子二鐵賽，主辦單位提供

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