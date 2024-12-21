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舉重亞青賽／陳冠伶奪3金 挺舉破全國與亞洲青年紀錄

中央社／ 台北21日電
台灣舉重小將陳冠伶（圖）今天在亞洲青年舉重錦標賽女子55公斤級，以抓舉94公斤、挺舉120公斤、總和214公斤，奪得3金。圖／陳冠伶提供
台灣舉重小將陳冠伶（圖）今天在亞洲青年舉重錦標賽女子55公斤級，以抓舉94公斤、挺舉120公斤、總和214公斤，奪得3金。圖／陳冠伶提供

台灣舉重小將陳冠伶今天在亞洲青年舉重錦標賽女子55公斤級，以抓舉94公斤、挺舉120公斤、總和214公斤，奪得3金，不僅完成衛冕，且挺舉也刷新自己保持的全國與亞洲青年紀錄。

19歲陳冠伶今年9月在世界青年舉重錦標賽風光拿下3金，獲國際舉重總會（IWF）主席賈魯德（Mohammed Jalood）讚賞，看好陳冠伶將成為下一名郭婞淳，她在12月上旬挑戰世錦賽，雖未能完成衛冕，但在強度的更高賽場，依舊斬獲1銀2銅，連2屆登上頒獎台。

陳冠伶世錦賽結束後就在國外移地訓練，並提前在16日抵達卡達備戰亞青賽，今天在女子55公斤級A組賽事登場，抓舉開把88公斤過關後，接下來94公斤也成功舉起，隨後將重量上調至99公斤，可惜挑戰全國紀錄失敗。

挺舉部分，陳冠伶開把成功舉起106公斤，已確定奪得第1，接著嘗試116公斤，因右手有二推動作被判失敗，所幸心情未受影響，第3次試舉以120公斤改寫全國紀錄，並將自己所保有的亞洲青年紀錄送入歷史。

陳冠伶抓舉、挺舉都摘金，總和也以214公斤再添1金，達成賽前完成衛冕的目標。教練許穎溪接受中央社訪問時表示，原本想要把挺舉世青紀錄要回來，若挺舉第2把沒有失敗，第3次試舉就會挑戰。

陳冠伶以3面金牌為今年賽季完美劃下句點，她先前曾在世青賽獲選為最佳女舉者，許穎溪和陳冠伶都期待，這次參賽也能獲得這項殊榮。

展望明年賽季，許穎溪表示，明年4、5月賽事密集，包括世青賽、全大運和亞錦賽，對陳冠伶而言將是嚴峻考驗，這次返台後將先讓她好好養傷，後續將加強背部肌群力量，為明年賽事做準備。

世錦賽 舉重

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