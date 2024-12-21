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運動舞蹈／全國中正盃決戰台北 高一李婕語跨足成人單人A組拉丁舞奪雙冠

聯合新聞網／ 綜合報導
李婕語雙金。中華舞總提供
李婕語雙金。中華舞總提供

113學年度第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽今明兩天在台北體育館（紅館）熱烈舉行，首日重頭戲就是成人A組標準舞，林立/謝汶芯當仁不讓，繼續包辦金牌，小將藍郁翔/劉靜則跳出銀牌。

成人單人A組拉丁舞，李婕語舞出金牌；銀牌李侑宸；銅牌林芯妤。青年單人A組拉丁舞，仍由李婕語摘金；銀牌李侑宸；銅牌郭品薰。李婕語一人囊括雙金表現耀眼，目前就讀大直高中一年，今年首度跨組挑戰成人單人組拉丁舞，她表示，許多選手都跨組比賽，大家彼此熟識，實力接近，所以競爭更加激烈， 一定要拚盡全力才能拚出好成績。

李婕語表示，她目前在世界青年女子單人錦標賽排名第九，明年想再去國外自我挑戰一次。對於雙人舞，她並不拆斥，但男舞伴難尋。她說，如果找不到，目前仍以單人賽為主，

李婕語。中華舞總提供
李婕語。中華舞總提供

中正盃運動舞蹈錦標賽是中華舞總年底的封關賽，今年多達近三百位選手熱烈參與，年紀最小的參賽者年僅五歲左右。中華舞總會長劉渼麗在開幕式上致詞表示，中正盃為教育部唯一運動舞蹈類甄試指定賽，對於學生升學權益影響至鉅。她也期許參賽者追求進步，超越自我，用舞蹈寫下最燦爛的青春與回憶。

對於近日因調整報名費等引發的風波，中華舞總會長渼麗與創會會長葉榮裕深感無奈，他們均表示，總會收費皆有固定流程，且一定會開立收據，所有金流都是透明公開，完全經的起檢驗，葉榮裕自我解嘲的說，辦比賽都辦到賣房子，說是「斂財」不如說是「斂才」，幫國家找人才才對

中華舞總祕書長彭彥鳴表示，中正盃已是今年最後的比賽，展望明年，眾所期待的台北公開賽有機會舉辦，但仍要體育署的大力支持，同時也希望爭取到霹靂舞世錦賽的主辦權，另外，在葡萄牙舉行的拉丁編排舞世錦賽，也要繼續拼出好成績。

林立與謝汶芯。中華舞總提供
林立與謝汶芯。中華舞總提供

林立與舞倫謝汶芯幾乎囊括國內賽事標準舞所有金牌，他表示明年一月過年時間將赴歐洲進行移地訓練兩周，希望能不斷提升自我水平，他不諱言，他的比賽主力還是放在國外，但國內重要賽事，他也不會錯過。

林詠鉦與林廷駿兄弟檔是國內比賽的常勝軍，但年歲漸長，二人皆已大學畢業，所以調整了參賽項目，林詠鉦專攻拉丁舞，目前僅參加成人A組拉丁舞，而林廷駿則以標準舞為主，這次參加了成人A組標準舞及成人C組標準舞比賽，成人A組標準舞跳出銅牌，成人C組奪下金牌。

藍郁翔與劉靜。中華舞總提供
藍郁翔與劉靜。中華舞總提供

林立與謝汶芯。中華舞總提供
林立與謝汶芯。中華舞總提供

葡萄牙 運動 金牌 青年 體育館

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