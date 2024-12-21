霹靂舞／孫振世錦賽第6名創個人最佳 放眼世運會資格

自巴黎奧運後狀況和氣勢都逐漸加溫台灣霹靂舞國手孫振，迎來2024年賽季最終戰，20日至21日於中國大陸成都舉辦的WDSF成都霹靂舞世界錦標賽，雖然因最近重感冒身體狀態不佳，但最終仍拿下第6名成績，創下個人生涯最佳紀錄。

孫振在昨天64強戰及32強戰中先後淘汰德國B-Boy Vic（Victor Aaron Karwath）及比利時B-Boy Djibril（Djibril Marcel M. Diop），今天16強戰強碰中國地主選手，同時也是2024巴黎奧運代表及去年世錦賽第4名、擁有高難度且多變Power Move的B-Boy Lithe-ing（亓祥宇），前兩輪雙方1：1平手進入第三輪加賽，孫振展現招牌的原創招式搭配快慢節奏的自在變化，成功擊敗B-Boy Lithe-ing晉級八強。

隨後八強戰孫振雖然以0：2敗給烏克蘭B-Boy Kuzya（Oleg Kuznietsov）止步八強，不過也已經確定刷新個人世錦賽最佳成績。孫振這次世錦賽目標鎖定四強，所以賽前就已設定套路的分配，不過在昨天賽程結束後因總票數排名第16名，必須對上強敵B-Boy Lithe-ing，雖然和原本設想的劇本不同，面對之前這位之前未曾戰勝過的熟悉對手，孫振心裡只想著：「就尬吧，是時候把他拿下來了。」

比賽過程也如孫振預測以1：1平手進入加賽，「重點的第三輪我都想好要怎麼做，當下也很自然執行出來。」完全燃燒成功在對手主場拿下對戰首勝後，這兩天重感冒抱病上場的孫振也進入力竭狀態，直到八強戰都還無法恢復致而影響輸出導致落敗，但孫振說：「很值得，一年一年締造了更好的成績，從64強、32強、16強到這次8強，再加油！」

自巴黎奧運後，孫振緊接著在Outbreak摘下生涯第一個世界冠軍頭銜，也在上海一級公開賽取得首面體育賽獎牌，今日又締造個人世錦賽最佳成績，談到今年下半年飛躍性的突破，孫振認為是因為自己「看開了」，分享自己獨到的心法：「Battle就是這樣，你當然必須把比賽看得很重，可是上場前就要帶著『輸家精神』走上台，因為跳舞是在比誰更能和環境連結，之前我壓力很大時常常都會太專注在既定動作上，反而放比較鬆的時候就比較敢玩、跳得比較好，現在我就是開心跳，看能不能跳得比上次好、做到更多突破。」

世錦賽結束後，終於為「很旺」的2024年賽季劃下句點，孫振也開始展望明年目標，除了將持續在多場指標性的國際大型文化賽事堆疊自己的能見度，暑假更將以「衛冕軍」身份再度參加Outbreak Europe，接受各國舞者的挑戰，而體育賽事方面則是鎖定年度最大的2025成都世界運動會，由於兩位日本B-Boy Issin（菱川一心）和Shigekix（半井重幸）今日都在世錦賽包辦金銀牌確定取得參賽資格，孫振只要在明年的亞洲資格賽奪冠就能前進世運會，最大對手預計將是中國的X-Rain及Lithe-ing，不過在今日比賽之後，孫振也更有信心有機會能站上世運會，繼續「振」盪世界的舞台，讓世界感受到這股來自台灣的強大能量。