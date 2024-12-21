田徑／運動向下扎根 兒童計時排名賽今大同高中登場

由中華民國體育運動總會和中華民國兒童運動協會主辦的兒童田徑計時排名賽，今天在台北市立大同高中田徑場舉行，不少家長都帶著小選手一同到場參賽，學習專業公平競賽的運動精神。

兒童田徑計時排名賽為推廣幼兒體育，為向下扎根發掘潛力選手，特地為學齡前及學齡兒童規劃辦理田徑項目運動競賽，鼓勵幼兒參加。藉由拓點方式，有效推動運動風氣，漸進式辦理全國性兒童田徑賽事，促進兒童參加田徑運動，強化兒童身體協調能力發展，達成運動向下扎根，建立健康、樂活的國家形象。

這次賽事共分為U6至U9組，參賽選手可向上挑戰跨組報名，而台北市立大同高中教練邱為榮，今天也以家長身分帶著雙胞胎兒子一同參賽，他表示，「兒子以選手身分參與兒童競賽的過程，學習專業公平競賽的運動精神，看小選手開心又緊張的參加比賽，會場好多小朋友有家長爸、媽、阿公、阿嬤陪伴在旁邊鼓勵加油，這是一個最佳的競技運動全民化的寫照。」

身為行政院運動部諮詢委員的邱為榮也指出，「政府即將成立運動部，各種運動由小學小朋友開始教育學習競技運動的精神，學習競技運動的專長技能，認識比賽規則懂得遵守公平競爭的原則。明年即將掛牌成立運動部，運動部將大力推展競技運動全民化，各運動種類協會未來應當可以規劃各級學校的競技運動全民化，從小學、國中一般小孩學生培養做起。」