快訊

三大修法過關！綠營竭盡所能反制…釋憲必要但也憂陷新政治僵局

三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

李多慧小琉球濕身！看海龜超萌片 網喊「給就業金卡」

田徑／運動向下扎根 兒童計時排名賽今大同高中登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大同高中教練邱為榮（後排右）帶著雙胞胎兒子參賽，並與中華民國體育運動總會秘書長王景成（後排左）合影。圖／邱為榮提供
大同高中教練邱為榮（後排右）帶著雙胞胎兒子參賽，並與中華民國體育運動總會秘書長王景成（後排左）合影。圖／邱為榮提供

由中華民國體育運動總會和中華民國兒童運動協會主辦的兒童田徑計時排名賽，今天在台北市立大同高中田徑場舉行，不少家長都帶著小選手一同到場參賽，學習專業公平競賽的運動精神。

兒童田徑計時排名賽為推廣幼兒體育，為向下扎根發掘潛力選手，特地為學齡前及學齡兒童規劃辦理田徑項目運動競賽，鼓勵幼兒參加。藉由拓點方式，有效推動運動風氣，漸進式辦理全國性兒童田徑賽事，促進兒童參加田徑運動，強化兒童身體協調能力發展，達成運動向下扎根，建立健康、樂活的國家形象。

這次賽事共分為U6至U9組，參賽選手可向上挑戰跨組報名，而台北市立大同高中教練邱為榮，今天也以家長身分帶著雙胞胎兒子一同參賽，他表示，「兒子以選手身分參與兒童競賽的過程，學習專業公平競賽的運動精神，看小選手開心又緊張的參加比賽，會場好多小朋友有家長爸、媽、阿公、阿嬤陪伴在旁邊鼓勵加油，這是一個最佳的競技運動全民化的寫照。」

身為行政院運動部諮詢委員的邱為榮也指出，「政府即將成立運動部，各種運動由小學小朋友開始教育學習競技運動的精神，學習競技運動的專長技能，認識比賽規則懂得遵守公平競爭的原則。明年即將掛牌成立運動部，運動部將大力推展競技運動全民化，各運動種類協會未來應當可以規劃各級學校的競技運動全民化，從小學、國中一般小孩學生培養做起。」

田徑 運動部

延伸閱讀

曾就林郁婷性別爭議開砲 世界田總主席聲言改造IOC

田徑／榮譽理事長蔡辰威帶隊 兩岸田協簽訂交流與合作備忘錄

田徑／楊俊瀚赴美移訓 獲奧運百米金牌萊爾斯指導與鼓勵

田徑／羅佩琳本賽季完美收官 續拚亞運獲贊助增信心

相關新聞

羽球／戴資穎生涯進帳逾5千萬 BWF巡迴賽總獎金榜史上第2

世界羽聯（BWF）巡迴賽年終總決賽已落幕，中國大陸球王石宇奇奪冠後成為今年獎金王。BWF2018年將超級系列賽改制為世界巡迴賽以來，生涯總獎金最多的是丹麥前球王安賽龍，第2是我國一姊戴資穎。 今

精英獎／奧運加持！唐嘉鴻、林郁婷奪最佳男、女運動員獎

113年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中壓軸揭曉的年度最佳男女運動員獎，最終由「世界貓王」唐嘉鴻與「世界拳后」林郁婷...

精英獎／「麟洋配」二度獲最佳團隊獎 拆夥後明年各設目標

113年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中最佳團隊獎就由在奧運完成羽球男雙二連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋繼110年後再...

田徑／運動向下扎根 兒童計時排名賽今大同高中登場

由中華民國體育運動總會和中華民國兒童運動協會主辦的兒童田徑計時排名賽，今天在台北市立大同高中田徑場舉行，不少家長都帶著小...

精英獎／唐嘉鴻、林郁婷 最佳男、女運動員

113年體育運動精英獎頒獎典禮昨天舉行，巴黎奧運奪牌選手唐嘉鴻、林郁婷、王齊麟／李洋，最終分別獲頒最佳男、女運動員和最佳...

高球／TLPGA台灣大哥大公開賽 徐薇淩封關奪冠

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在TLPGA台灣大哥大女子公開賽最終回合，繳出無失誤的69桿，並以3天低於標準4桿的21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。