快訊

中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」

朝野激烈肢體衝突！游淑慧喊話韓國瑜：幫立院員工投保高額傷害險

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／戴資穎生涯進帳逾5千萬 BWF巡迴賽總獎金榜史上第2

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。聯合報系資料照
戴資穎。聯合報系資料照

世界羽聯（BWF）巡迴賽年終總決賽已落幕，中國大陸球王石宇奇奪冠後成為今年獎金王。BWF2018年將超級系列賽改制為世界巡迴賽以來，生涯總獎金最多的是丹麥前球王安賽龍，第2是我國一姊戴資穎

今年是戴資穎最後一舞，她開季先在馬來西亞公開賽奪下亞軍，又在印度公開賽封后。不過膝傷問題始終困擾她，導致巴黎奧運分組賽就止步，日本、台北和香港公開賽也相繼因傷退出，接下來許多賽事都無法出戰，世界排名下滑到第8。

不過戴資穎本季進帳15萬0430美元獎金，生涯累積175萬950美元（約5720萬元台幣），巡迴賽史上獎金榜排第2，僅次丹麥安賽龍的188萬3008元，南韓球后安洗瑩則以164萬9549元位居第3。

今年獲得最多獎金的是年終賽封王的中國大陸球王石宇奇，共累積45萬7370美元，丹麥男將安童森以43萬7235元排第2，安洗瑩43萬6475元排第3。

戴資穎

相關新聞

羽球／戴資穎生涯進帳逾5千萬 BWF巡迴賽總獎金榜史上第2

世界羽聯（BWF）巡迴賽年終總決賽已落幕，中國大陸球王石宇奇奪冠後成為今年獎金王。BWF2018年將超級系列賽改制為世界巡迴賽以來，生涯總獎金最多的是丹麥前球王安賽龍，第2是我國一姊戴資穎。 今

精英獎／奧運加持！唐嘉鴻、林郁婷奪最佳男、女運動員獎

113年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中壓軸揭曉的年度最佳男女運動員獎，最終由「世界貓王」唐嘉鴻與「世界拳后」林郁婷...

精英獎／「麟洋配」二度獲最佳團隊獎 拆夥後明年各設目標

113年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中最佳團隊獎就由在奧運完成羽球男雙二連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋繼110年後再...

精英獎／唐嘉鴻、林郁婷 最佳男、女運動員

113年體育運動精英獎頒獎典禮昨天舉行，巴黎奧運奪牌選手唐嘉鴻、林郁婷、王齊麟／李洋，最終分別獲頒最佳男、女運動員和最佳...

高球／TLPGA台灣大哥大公開賽 徐薇淩封關奪冠

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在TLPGA台灣大哥大女子公開賽最終回合，繳出無失誤的69桿，並以3天低於標準4桿的21...

精英獎／首奪最佳男運動員 唐嘉鴻：值得記錄的一年

在巴黎奧運摘下男子單槓銅牌，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天獲頒最佳男運動員。他表示，想對自己說「辛苦了」，今年是值得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。