羽球／戴資穎生涯進帳逾5千萬 BWF巡迴賽總獎金榜史上第2

世界羽聯（BWF）巡迴賽年終總決賽已落幕，中國大陸球王石宇奇奪冠後成為今年獎金王。BWF2018年將超級系列賽改制為世界巡迴賽以來，生涯總獎金最多的是丹麥前球王安賽龍，第2是我國一姊戴資穎。

今年是戴資穎最後一舞，她開季先在馬來西亞公開賽奪下亞軍，又在印度公開賽封后。不過膝傷問題始終困擾她，導致巴黎奧運分組賽就止步，日本、台北和香港公開賽也相繼因傷退出，接下來許多賽事都無法出戰，世界排名下滑到第8。

不過戴資穎本季進帳15萬0430美元獎金，生涯累積175萬950美元（約5720萬元台幣），巡迴賽史上獎金榜排第2，僅次丹麥安賽龍的188萬3008元，南韓球后安洗瑩則以164萬9549元位居第3。

今年獲得最多獎金的是年終賽封王的中國大陸球王石宇奇，共累積45萬7370美元，丹麥男將安童森以43萬7235元排第2，安洗瑩43萬6475元排第3。