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精英獎／唐嘉鴻、林郁婷 最佳男、女運動員

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
113年體育運動精英獎昨天舉行頒獎典禮，唐嘉鴻（左）、林郁婷（右）獲頒最佳男、女運動員獎。記者劉肇育／攝影
113年體育運動精英獎昨天舉行頒獎典禮，唐嘉鴻（左）、林郁婷（右）獲頒最佳男、女運動員獎。記者劉肇育／攝影

113年體育運動精英獎頒獎典禮昨天舉行，巴黎奧運奪牌選手唐嘉鴻、林郁婷、王齊麟／李洋，最終分別獲頒最佳男、女運動員和最佳運動團隊獎，最佳教練獎則由林郁婷教練曾自強拿下，首度與林郁婷同年站上頒獎台。

我國運動員今年在國際舞台表現亮眼，包括巴黎奧運、帕運奪牌選手都出現在這次的精英獎傑出獎（入圍者）名單中，至於世界棒球12強賽中華隊因比賽時間較晚，將列明年提名。

最佳女運動員獎與最佳教練獎由「世界拳后」林郁婷與教練曾自強獲得，兩人都是第二次獲獎，卻是首次同年一起站上頒獎台。林郁婷在致詞時，也引用蘇格拉底名言「經歷風雨、成就人生」來鼓勵仍在努力和等待被看見的運動員。

對於能夠與教練曾自強一同站上頒獎台，林郁婷強調，一直都希望教練的努力能被看見，也恭喜他成為史上首位連兩年獲獎的教練，「謝謝教練在我比賽時，幫我撐起全世界，讓我在這個保護層下比賽，能盡情發揮所學。」

至於在奧運戲劇化奪銅的唐嘉鴻，則是繼107年獲得最佳運動精神獎後，再一次獲得精英獎肯定，唐嘉鴻說：「今年對我來說是強度很高的一年，除了要感謝教練、黃金團隊、台師大外，也想對自己說聲辛苦了。我還是那個熱愛體操的自己，希望挑戰更多新動作，在下屆亞運、奧運拚搏更好成績。」

今年最佳運動團隊，則由剛在年終賽上演最後一次合拍的王齊麟／李洋拿下，接下來王齊麟將與邱相榤繼續搭檔出賽，李洋則將投入培養後進工作。

王齊麟說：「這樣結尾真的很感動，雖然年終賽想站上頒獎台，但留下了遺憾，幸好精英獎還是一起獲獎。」今年最佳新秀獎則由「柚子同學」高承睿拿下，最佳運動精神為帕拉桌球老將程銘志獲獎。

巴黎奧運 教練 運動

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