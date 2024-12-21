曾就林郁婷性別爭議開砲 世界田總主席聲言改造IOC

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

世界田徑總會主席柯伊今天表示，若當選國際奧林匹克委員會主席將進行改造，給成員更大的發言權。柯伊曾就台灣拳擊女將林郁婷巴黎奧運期間性別爭議風波抨擊國際奧會處理方式。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）將於明年卸任，包括柯伊（Sebastian Coe）在內，7位可能接替人選今天發表競選宣言，明年元月將向IOC會員簡報，並於3月進行改選。

自2015年以來擔綱世界田徑總會（World Athletics）主席的英國中長跑傳奇運動員柯伊以改革派候選人自居，表示要讓會員國有更大發言權。

他在電話會議中告訴國際媒體：「（會員間）人才濟濟，但身為成員的我自問，我和其他成員的貢獻何在？事實卻是根本不夠，少數人控制太多權力。必須圍繞體育進行改造…主角必須是運動員，務必傾聽他們的聲音，我絕對有決心致力於這樣的理念上。」

今年巴黎奧運期間林郁婷和阿爾及利亞的克莉芙（Imane Khelif）兩位女將陷入性別爭議風波，柯伊曾經對IOC的處理方式予以直言不諱抨擊。

由俄羅斯主導的國際拳擊總會（International Boxing Association）於去年舉辦的世界拳擊錦標賽雖禁止兩人參賽，不過IOC准許她們參加巴黎奧運，兩人並且都勇奪金牌。

柯伊在競選宣言中矢言「保障並提倡女子體育的健全完善」，因為女子體育「正處於關鍵時刻」。

他還說：「我將提倡能夠維護女子項目的明確、以科學為基礎的政策，我們將與世界頂尖的醫學和教育機構密切合作，在女性健康、表現和運動生理學上加強研究。」

拳擊 林郁婷 田徑

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