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精英獎／首奪最佳男運動員 唐嘉鴻：值得記錄的一年

中央社／ 台北20日電
113年體育運動精英獎20日舉行頒獎典禮，男子體操好手、「亞洲貓王」唐嘉鴻（圖）榮獲本屆最佳男運動員獎，唐嘉鴻表示，未來將繼續努力、不會輕言放棄。中央社
113年體育運動精英獎20日舉行頒獎典禮，男子體操好手、「亞洲貓王」唐嘉鴻（圖）榮獲本屆最佳男運動員獎，唐嘉鴻表示，未來將繼續努力、不會輕言放棄。中央社

在巴黎奧運摘下男子單槓銅牌，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天獲頒最佳男運動員。他表示，想對自己說「辛苦了」，今年是值得記錄的一年。

歷經左腳阿基里斯腱傷勢，唐嘉鴻奇蹟般地迅速復出，並順利取得巴黎奧運門票，雖然在單槓決賽發生掉槓的失誤，不過個性不服輸的他，很快再上槓完成套路，最後靠著天助自助，成功站上五環殿堂的頒獎台。

在今天113年體育運動精英獎的頒獎典禮，唐嘉鴻擊敗射擊好手李孟遠、桌球新星高承睿及帕拉選手程銘志、蕭翔文，登上最佳男運動員的寶座。他接受媒體聯訪時表示，很感謝教練、團隊給予支持，「沒有他們陪伴，我沒辦法走到今天」。

唐嘉鴻認為，今年過得很充實、忙碌，尤其在搶奧運門票的過程、搭配移地訓練等，最後完成生涯首次登上巴黎奧運頒獎台，「今年是值得記錄的一年，也是印象深刻的一年，想對自己說辛苦了，我依舊是那個熱愛體操的運動員，過程中創下很多里程碑，仍享受在體操裡面。」

體操評分標準預計在明年調整，唐嘉鴻將視標準重新編排動作，並把目標鎖定名古屋亞運、洛杉磯奧運，繼續挑戰自己，他也希望散發正面能量的精神。

唐嘉鴻 李孟遠

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