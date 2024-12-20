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精英獎／輪椅桌球程銘志獲最佳運動精神獎 笑言比場上緊張

中央社／ 台北20日電
113年體育運動精英獎20日在台北文創會所頒獎，台灣帕運桌球名將程銘志（圖）獲得最佳運動精神傑出獎，並與獎座合影。中央社
113年體育運動精英獎20日在台北文創會所頒獎，台灣帕運桌球名將程銘志（圖）獲得最佳運動精神傑出獎，並與獎座合影。中央社

以不放棄的精神激勵人心，輪椅桌球名將程銘志今天獲頒體育運動精英獎的最佳運動精神獎。他笑說，第1次參與這樣的頒獎典禮，感覺比場上還緊張。

現年45歲的程銘志過去曾是青少年桌球國手，沒想到卻因一場車禍，失去了左腿，那段時間他把自己封閉起來，甚至非常排斥再打桌球。不過，在教練、父親勸說下，他重新回到最熟悉的桌球賽場，並很快打出名堂，2016里約帕運更與林晏弘攜手拿到TT5級男團銀牌。

歷經東京帕運的挫敗後，程銘志帶著戰戰兢兢的心態備戰，甚至和一般選手一樣沒有休假，寒暑假也幾乎沒有休息，終於在今年巴黎帕運一舉突破，摘下TT5級男單銀牌，如願站上頒獎台。努力不懈的奮戰精神，讓他獲得113年體育運動精英獎的最佳運動精神獎肯定。

程銘志今天出席頒獎典禮，在接受媒體聯訪時透露，人生第1次參加這樣的頒獎典禮，感覺比場上比賽還要緊張。他並亮出獎盃笑說：「最後也有拿到獎項，沒有白跑一趟，今年收穫最大的地方在團隊默契培養，讓大家愈來愈好，可以走得更長久一點。」

對程銘志而言，桌球占了人生很重要的一部分，他提到假如沒有桌球，人生大概會變得很荒謬，「打桌球等於是工作，因此不能輕易放棄，畢竟如果不打桌球的話，我也沒有其他有興趣的技能。」

巴黎帕運 東京帕運 里約帕運

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