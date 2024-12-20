精英獎／奧運加持！唐嘉鴻、林郁婷奪最佳男、女運動員獎

113年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中壓軸揭曉的年度最佳男女運動員獎，最終由「世界貓王」唐嘉鴻與「世界拳后」林郁婷獲獎，其中林郁婷也不忘鼓勵還在努力的運動員們，只要內心足夠強大，就能戰勝一切。

今年精英獎我國巴黎奧運、帕運奪牌好手大豐收，其中在體操男子單槓奪下銅牌的「世界貓王」唐嘉鴻獲頒最佳男運動員，也是他繼107年獲得最佳運動精神獎後，再一次獲得精英獎肯定。

在獲獎後唐嘉鴻說：「參與精英獎很多年了，第一次榮獲男運動員真的很感動，先感謝教練和黃金團隊一路支持我拿到奧運銅牌，很感謝體育署和中華奧會、協會、國訓、台師大給我的支持，給我豐富後勤支援，給我再次站起來的動力，感謝老婆家人朋友給我那麼多支持，接下來我不會放棄繼續努力，往更高榮譽為台灣爭光，爭取更多好成績，讓台灣體育在世界上更發光發熱。」

至於最佳女運動員則由在巴黎奧運女子拳擊奪下金牌的林郁婷獲獎，同時也是她繼111年後再度獲得此獎項，林郁婷在致詞時先是感謝媽媽將她生下來，才有機會站在這個舞台上獲獎，也感謝教練曾自強從過去自己勇於追求奧運夢，到後來交棒給她，由她完成在奧運奪下金牌的目標。

最後林郁婷也用蘇格拉底的名言「經歷風雨、成就人生」來鼓勵仍在努力的體育人，「只要內心足夠強大就能站上一切，這段話也想分享給還在努力的人，2024對於我來說是相當驚奇得一年，相信2025年會愈來愈好。」