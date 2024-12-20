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精英獎／「麟洋配」二度獲最佳團隊獎 拆夥後明年各設目標

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
麟洋配第二度獲得精英獎最佳運動團隊獎。記者劉肇育／攝影
麟洋配第二度獲得精英獎最佳運動團隊獎。記者劉肇育／攝影

113年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，其中最佳團隊獎就由在奧運完成羽球男雙二連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋繼110年後再度獲獎，至於最佳新秀運動員則由今年在巴黎奧運有亮眼表現的桌球小將「柚子同學」高承睿獲獎。

今年精英獎最佳運動團隊入圍的包括巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，巴黎帕運桌球女雙銀牌田曉雯／林姿妤、2024亞洲青棒錦標賽U18代表隊入圍，最終由「麟洋配」第二度獲獎。

對於兩人在日前的年終賽進行國際賽生涯的最後一次合作，王齊麟在獲獎後表示，「謝謝我的好搭檔李洋，雖然我們今年底結束合作，但麟洋配會以不同形式的精神祭好留在大家心中。我接下來也會繼續努力為台灣爭取更好成績，希望明年能朝著世界前20名，甚至是前10名繼續努力，目標放在2026亞運和2028年奧運，希望能站上頒獎台。」

至於剛退役的李洋也表示，這將是他最後一次以選手身分獲獎，未來也將會努力培養後進，並將在明年全國排名賽就帶隊出賽，歡迎大家一同來觀賽，「很高興能榮獲團體獎，這可能是我最後一次獲得這個獎項，未來如果能擔任頒獎人，就能跟齊麟繼續同台了。」

至於最佳新秀運動員今年入圍的有田徑江靜緣、射箭風佑築、桌球高承睿、郭冠宏、陳柏諺，最終由高承睿獲獎。

李洋 高承睿 麟洋配

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