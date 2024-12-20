精英獎／曾自強連兩年獲教練獎 感謝林郁婷忍耐與堅持

113年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，在頒發完6個獎項傑出獎（入圍者）與特別獎和終身成就獎後，6大獎項獲獎人也陸續揭曉，其中最佳教練獎最終由拳擊教練曾自強獲獎，也成為首位連續兩年獲獎的教練，至於精神獎則由帕運桌球老將程銘志拿下。

今年精英獎最佳教練獎入圍的有拳擊林郁婷教練曾自強，陳念琴、吳詩儀教練柯文明，羽球「麟洋配」王齊麟／李洋教練陳宏麟，體操唐嘉鴻教練翁士航，射擊李孟遠教練謝志培，最終由教練曾自強獲獎，成為首位連兩年獲獎的教練。

對於連續兩年獲獎，曾自強在致詞時說：「2024年台灣體壇出現了很多優秀成績表現，這多虧了體育政策的改革與落實，才能達成這樣的里程碑。也謝謝我的選手林郁婷，感謝妳的忍耐與堅持，忍得住誘惑、耐得住寂寞，接下此獎是我另一個承擔重任的開始，讓我們共同期待未來會更好。」

曾自強指出，一開始以為此獎項將會由陳宏麟獲獎，但很開心能在體育署升格前最後一次的精英獎獲得此殊榮，「我執教郁婷17個年頭，3次的奧運過程，我們從一開始做夢、逐夢到封關，郁婷一直很信任教練，認為我提供他邁向成功一條很好的道路，接下來我們也將回歸本質，繼續努力。」