精英獎／以教練身分重返精英獎 陳金鋒頒發教練傑出獎

曾在105年以球員身分獲頒體育運動精英獎特別獎的「台灣鋒砲」陳金鋒，今天在113年體育運動精英獎頒獎典禮，他改以教練身分獲邀擔任頒獎嘉賓，並頒發最佳教練傑出獎（入圍者）給予5位優秀教練。

身為中華隊過去的不動第四棒，陳金鋒在105年精英獎獲得特別獎肯定，而近年已經轉任教練的他，也在今年獲得精英獎邀請擔任最佳教練傑出獎的頒獎人，陳金鋒說：「很高興以教練身分回到精英獎，感謝各個教練在自己崗位上努力，選手才能獲得如此好成績，我們繼續加油努力。」

今年精英獎最佳教練傑出獎（入圍者）由拳擊教練曾自強、柯文明，羽球教練陳宏麟、體操教練翁士航、射擊教練謝志培獲獎，而稍晚也將公布最佳教練獎最終獲獎人。