精英獎／孫振獲特別獎父親代領 李武男獲頒終身成就獎

113年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，頒發6個獎項傑出獎（入圍者）與宣布最終獲獎人，而日前已經揭曉的特別獎與終身成就獎分別由霹靂舞一哥孫振與拳擊推手李武男拿下。

我國體育好手今年在國際賽會表現亮眼，包括在巴黎奧運、帕運、世界12強棒球賽都創下佳績，在日前頒獎的國光獎章就發出破紀錄的4億6470萬元獎助學金，不過世界12強棒球賽比賽時間將列入明年精英獎提名範圍。

孫振父親孫定平(左)與李武男(右)。截圖自畫面

其中在日前已經揭曉的特別獎與終身成就獎，也由霹靂舞一哥孫振與拳擊推手李武男獲獎，其中孫振今年在奧運首度將霹靂舞納入正式比賽項目就取得參賽權，為我國霹靂舞創下新歷史。

代表台灣參加今年巴黎奧運的霹靂舞一哥孫振獲頒特別獎。 聯合報系資料照

對於獲得精英獎特別獎的肯定，目前正在國外參加世錦賽的孫振，則是由父親孫定平代為受獎和發表得獎感言，「大家好我是孫振，這次很榮幸可以獲得特別獎，對於一個舞者來說是相當特別體驗，首先要感謝父母在這條路上支持我，共享我的重要時刻，雖然你們來看時我成績都不太好，可能是我太緊張，也要感謝所有國內霹靂舞者，能在體育最高殿堂能有我們文化足跡，我深感驕傲。」