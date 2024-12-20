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定向越野／中華隊出征壓軸國際賽 前進泰國清邁亞錦賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊今天啟程泰國清邁參加亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年錦標賽。圖／中華民國定向越野協會提供
中華隊今天啟程泰國清邁參加亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年錦標賽。圖／中華民國定向越野協會提供

2024年接近尾聲，壓軸的亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年錦標賽將於22日在泰國清邁登場，中華定向越野代表隊第一批選手今天啟程參賽，中午已扺達清邁，明天還有4位菁英選手及會議代表出發，中華民國定向越野協會理事長沈永賢在行前期勉選手全力以赴，奪牌凱歸。

這是疫情之後首次舉行的亞洲定向越野錦標賽，同時也進行亞洲青年及青少年錦標賽， 賽事規模為近5年之最，亞洲各國均摩拳擦掌準備這場硬仗，共有10個國家派出248位選手 參賽，中華隊已於9月先參加由泰國舉辦的亞錦賽暖身賽，目標就是在這場亞錦賽。

中華隊是由中正大學教授兼資深教練陳俊民領軍，年輕教練林冠宇協力，隊伍管理林倩如，選手均為國內一時之選，包括菁英男子組好手陳彥龍、楊晁青、楊正宇，菁英女子組黃敏惠、 林弱水、林佳慧，青年男子組謝兆則、謝品昇，青年女子組梁宇琪、吳佳芸，男子18歲組 楊天筆、黃敬暐，女子16歲組謝品安、洪雅琳，男子16歲組卓佳賞、姚峻宇，女子16歲組 楊琳晏、鍾舒宇。另外，同行還有5位自費參賽男、女好手，包括莊詠智、許偉勝、柯廷緯、 柳旻宏、林冠妤。

今年由亞洲定向越野聯盟升級成立的亞洲定向越野總會，也將於23日召開第1次會員大會，中華民國定向越野協會由理事長沈永賢、秘書長陳薇婷代表與會，選訓委員召集人葉雅正也同行視察中華隊參賽情形。

大會訂22日進行短距離賽，23日進行中距離賽，24日休兵，25日進行中距離接力賽，預定25日晚間舉行頒獎典禮後閉幕，各隊於26日賦歸。

中華隊

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