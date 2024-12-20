定向越野／中華隊出征壓軸國際賽 前進泰國清邁亞錦賽

2024年接近尾聲，壓軸的亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年錦標賽將於22日在泰國清邁登場，中華定向越野代表隊第一批選手今天啟程參賽，中午已扺達清邁，明天還有4位菁英選手及會議代表出發，中華民國定向越野協會理事長沈永賢在行前期勉選手全力以赴，奪牌凱歸。

這是疫情之後首次舉行的亞洲定向越野錦標賽，同時也進行亞洲青年及青少年錦標賽， 賽事規模為近5年之最，亞洲各國均摩拳擦掌準備這場硬仗，共有10個國家派出248位選手 參賽，中華隊已於9月先參加由泰國舉辦的亞錦賽暖身賽，目標就是在這場亞錦賽。

中華隊是由中正大學教授兼資深教練陳俊民領軍，年輕教練林冠宇協力，隊伍管理林倩如，選手均為國內一時之選，包括菁英男子組好手陳彥龍、楊晁青、楊正宇，菁英女子組黃敏惠、 林弱水、林佳慧，青年男子組謝兆則、謝品昇，青年女子組梁宇琪、吳佳芸，男子18歲組 楊天筆、黃敬暐，女子16歲組謝品安、洪雅琳，男子16歲組卓佳賞、姚峻宇，女子16歲組 楊琳晏、鍾舒宇。另外，同行還有5位自費參賽男、女好手，包括莊詠智、許偉勝、柯廷緯、 柳旻宏、林冠妤。

今年由亞洲定向越野聯盟升級成立的亞洲定向越野總會，也將於23日召開第1次會員大會，中華民國定向越野協會由理事長沈永賢、秘書長陳薇婷代表與會，選訓委員召集人葉雅正也同行視察中華隊參賽情形。

大會訂22日進行短距離賽，23日進行中距離賽，24日休兵，25日進行中距離接力賽，預定25日晚間舉行頒獎典禮後閉幕，各隊於26日賦歸。