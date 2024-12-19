快訊

全聯台中倉儲大火晚間1次抬出5死者 消防局揭奪命主因

周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望溫暖好天氣

高球／旅美名將錢珮芸躍居領先 台哥大女子賽拚雙冠后

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
旅美名將錢珮芸打完前兩輪目前並列第一。圖／台灣大哥大提供
旅美名將錢珮芸打完前兩輪目前並列第一。圖／台灣大哥大提供

征戰美國LPGA的台灣名將「Money」錢珮芸，今天在TLPGA台巡年度封關大賽「2024年台灣大哥大女子公開賽」第二輪穩健發揮，揮出70（-2）桿，與同樣累積142（-2）桿的李欣並轡領先，明天有機會爭奪大會8年來第一位「雙冠后」。

今年夏天和錢珮芸一同出征巴黎奧運的另名旅美好手徐薇淩，今天幾乎重演昨天「倒吃甘蔗」劇本，前4洞就掉了3桿，所幸馬上止跌回升，隨後不但沒有再吞柏忌、並且進帳2隻小鳥，最後以73（+1）桿作收，以1桿之差緊追領先者，明天也有機會爭奪「雙冠后」。

彰化今天氣溫驟降，加上台豐球場果嶺速度快、旗竿位置相當刁鑽，比賽難度明顯增加，全天只有兩人打出6字頭成績，領先榜也跟著震盪洗牌。領先組的首輪領先者俞涵軒、徐薇淩與李欣第一洞一下去就風雲變色，三人都吞下柏忌，隨後俞涵軒第二洞又再掉一桿，加上第3洞吞下雙柏忌，退出領先行列。

儘管其他球員相繼遭遇亂流，「Money」表現四平八穩，打完16洞後還是全場唯一一位沒出現柏忌的選手，可惜標準桿5桿的第17洞開球掉進沙坑，吞下全天唯一的柏忌。

今年曾在世界女子五大賽的愛維養女子高球錦標賽演出「一桿進洞」的錢珮芸，明天不但有機會成為大會雙冠后，還可能有頭有尾地包辦台巡賽今年球季開幕賽與封關賽冠軍；由於她本周之前僅以200元落後賞金榜排名第一的張靖翎，在張靖翎目前落後她9桿情況下，「Money」極有機會成為今年台巡賽的賞金后。

「我希望明天決賽最後兩個五桿長洞能抓鳥，我覺得那將會很關鍵！」錢珮芸說。

今天大多時間落後在錢珮芸之後的李欣，今天換回之前慣用的推桿後果然如願找回推桿的球感，全天不但推進兩記30呎的長推桿，還在第18洞漂亮推進8呎的博蒂推桿，一舉追上錢珮芸。

李欣表示今天與昨天首輪最大差距就是推桿的表現，「由於球場難度高，明天希望打出紅字（低於標準桿）成績，並且會穩紮穩打，不會每一洞都拿出一號木桿。」

LPGA 徐薇淩 錢珮芸

延伸閱讀

高球／總獎金提高6成！台灣大哥大女子公開賽本周彰化燃戰火

《九重紫》年末古裝劇黑馬 重生依舊難逃命運悲劇

高球／LPGA樂天錦標賽 錢珮芸首日狂飆67桿排第2

51歲女神從沒染過髮「仍有一頭烏黑濃密秀髮」她推睡前4動作保持好髮質

相關新聞

高球／旅美名將錢珮芸躍居領先 台哥大女子賽拚雙冠后

征戰美國LPGA的台灣名將「Money」錢珮芸，今天在TLPGA台巡年度封關大賽「2024年台灣大哥大女子公開賽」第二輪...

規律運動人口穩定成長 寫近10年最高

為瞭解各項全民運動推展政策的執行情形，教育部體育署委託世新大學進行「運動現況調查」，今天公布113年運動現況調查成果，國...

網球／原班人馬續戰台維斯盃 盧彥勳領軍抗美

中華隊今年9月中波台維斯盃世界一級賽事順利捍衛主場，「保級」成功外也取得總決賽組資格賽資格，今天中華民國網球協會公告明年...

撞球／台北職撞公開賽 柯秉逸苦戰12小時亞軍作收

菲律賓好手羅達（Jefrey Roda）在決賽克服一路落後勢，在最後關頭演出「Nine Ball in」，開球直接把9號...

羽球／華航公益羽球營 「林洋配」激勵球員逐夢

中華航空昨於桃園市觀音國高中羽球隊舉辦公益羽球營，由總經理高星潢開訓，邀請2屆奧運金牌選手李洋及新世代羽球新秀林俊易，攜...

撞球／台北職業撞球公開賽 柯秉逸奪亞軍

台灣選手柯秉逸今天在台北職業撞球公開賽冠軍賽，儘管一度克服6比8落後，連追5局超前，可惜最終以11比13不敵菲律賓好手羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。