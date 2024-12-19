高球／旅美名將錢珮芸躍居領先 台哥大女子賽拚雙冠后

征戰美國LPGA的台灣名將「Money」錢珮芸，今天在TLPGA台巡年度封關大賽「2024年台灣大哥大女子公開賽」第二輪穩健發揮，揮出70（-2）桿，與同樣累積142（-2）桿的李欣並轡領先，明天有機會爭奪大會8年來第一位「雙冠后」。

今年夏天和錢珮芸一同出征巴黎奧運的另名旅美好手徐薇淩，今天幾乎重演昨天「倒吃甘蔗」劇本，前4洞就掉了3桿，所幸馬上止跌回升，隨後不但沒有再吞柏忌、並且進帳2隻小鳥，最後以73（+1）桿作收，以1桿之差緊追領先者，明天也有機會爭奪「雙冠后」。

彰化今天氣溫驟降，加上台豐球場果嶺速度快、旗竿位置相當刁鑽，比賽難度明顯增加，全天只有兩人打出6字頭成績，領先榜也跟著震盪洗牌。領先組的首輪領先者俞涵軒、徐薇淩與李欣第一洞一下去就風雲變色，三人都吞下柏忌，隨後俞涵軒第二洞又再掉一桿，加上第3洞吞下雙柏忌，退出領先行列。

儘管其他球員相繼遭遇亂流，「Money」表現四平八穩，打完16洞後還是全場唯一一位沒出現柏忌的選手，可惜標準桿5桿的第17洞開球掉進沙坑，吞下全天唯一的柏忌。

今年曾在世界女子五大賽的愛維養女子高球錦標賽演出「一桿進洞」的錢珮芸，明天不但有機會成為大會雙冠后，還可能有頭有尾地包辦台巡賽今年球季開幕賽與封關賽冠軍；由於她本周之前僅以200元落後賞金榜排名第一的張靖翎，在張靖翎目前落後她9桿情況下，「Money」極有機會成為今年台巡賽的賞金后。

「我希望明天決賽最後兩個五桿長洞能抓鳥，我覺得那將會很關鍵！」錢珮芸說。

今天大多時間落後在錢珮芸之後的李欣，今天換回之前慣用的推桿後果然如願找回推桿的球感，全天不但推進兩記30呎的長推桿，還在第18洞漂亮推進8呎的博蒂推桿，一舉追上錢珮芸。

李欣表示今天與昨天首輪最大差距就是推桿的表現，「由於球場難度高，明天希望打出紅字（低於標準桿）成績，並且會穩紮穩打，不會每一洞都拿出一號木桿。」