規律運動人口穩定成長 寫近10年最高
為瞭解各項全民運動推展政策的執行情形，教育部體育署委託世新大學進行「運動現況調查」，今天公布113年運動現況調查成果，國人參與運動人口比例達百分之82.9，規律運動人口比例自103年以來，首度達到百分之35.3，是近10年最高。
依據113年運動現況調查結果顯示，疫情後國人重視健康體現在運動上，113年規律運動人口增加百分之0.3，運動場所以國民運動中心及運動公園較去年增加比例最多，運動環境充足性與滿意度略有小幅增加，且具規律運動者可獲得較高的自我健康與生活快樂度。
政府積極推動全民運動，105到110年推行運動i台灣計畫，111到116年延續推行運動i台灣2.0，規律運動人口比例近5年持續成長，今年百分之35.3寫近10年最高。
民眾重視運動強度，運動強度近10年增加幅度最大，女性增加比例大於男性；民眾至國民運動中心運動穩定增加，運動環境充足性與滿意度皆較112年小幅增加。
113年民眾百分之82.8有規律運動者「自覺健康」較無運動者高9.9個百分點；百分之72.0有規律運動者「自覺生活快樂」較無運動者高10.4個百分點，顯示具規律運動者有益增加身心健康。
調查也顯示，穿戴式裝置科技仍為健身趨勢、職場健康促進與銀髮運動課程漸受重視。
體育署表示，113年度運動現況調查顯示，民眾於疫後更重視健康，運動為達健康的其一方式，使得規律運動人口有所提升，未來將持續推動「運動i台灣2.0計畫」，協助地方政府推展縣市體育活動和發展地方特色運動，整合運動與健康促進，並強化質精量足的運動專業人力，營造友善運動環境服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言