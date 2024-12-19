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規律運動人口穩定成長 寫近10年最高

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教育部體育署今天公布113年運動現況調查成果，由副署長洪志昌（右四）主持。圖／體育署提供
教育部體育署今天公布113年運動現況調查成果，由副署長洪志昌（右四）主持。圖／體育署提供

為瞭解各項全民運動推展政策的執行情形，教育部體育署委託世新大學進行「運動現況調查」，今天公布113年運動現況調查成果，國人參與運動人口比例達百分之82.9，規律運動人口比例自103年以來，首度達到百分之35.3，是近10年最高。

依據113年運動現況調查結果顯示，疫情後國人重視健康體現在運動上，113年規律運動人口增加百分之0.3，運動場所以國民運動中心及運動公園較去年增加比例最多，運動環境充足性與滿意度略有小幅增加，且具規律運動者可獲得較高的自我健康與生活快樂度。

政府積極推動全民運動，105到110年推行運動i台灣計畫，111到116年延續推行運動i台灣2.0，規律運動人口比例近5年持續成長，今年百分之35.3寫近10年最高。

民眾重視運動強度，運動強度近10年增加幅度最大，女性增加比例大於男性；民眾至國民運動中心運動穩定增加，運動環境充足性與滿意度皆較112年小幅增加。

113年民眾百分之82.8有規律運動者「自覺健康」較無運動者高9.9個百分點；百分之72.0有規律運動者「自覺生活快樂」較無運動者高10.4個百分點，顯示具規律運動者有益增加身心健康。

調查也顯示，穿戴式裝置科技仍為健身趨勢、職場健康促進與銀髮運動課程漸受重視。

體育署表示，113年度運動現況調查顯示，民眾於疫後更重視健康，運動為達健康的其一方式，使得規律運動人口有所提升，未來將持續推動「運動i台灣2.0計畫」，協助地方政府推展縣市體育活動和發展地方特色運動，整合運動與健康促進，並強化質精量足的運動專業人力，營造友善運動環境服務。

國民 體育署

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