網球／原班人馬續戰台維斯盃 盧彥勳領軍抗美

中華隊今年9月中波台維斯盃世界一級賽事順利捍衛主場，「保級」成功外也取得總決賽組資格賽資格，今天中華民國網球協會公告明年1月底的中華隊陣容，9月原班人馬全部到齊，將在總教練盧彥勳領軍下迎戰美國隊。

國際網球總會（ITF）月初進行抽籤，中華隊抽到主場，將在明年1月31日到2月1日在台北網球中心迎戰第5種子美國隊，今天網協公布中華隊陣容，教練仍由盧彥勳出任，選手陣容包括「夜市球王」曾俊欣、吳東霖、許育修、黃琮豪和何承叡。

網協秘書長王凌華今天表示，盧彥勳很樂意再次擔任總教練，球員選擇也沒有太大問題，「球員名單按照排名，彥勳徵召何承叡，按照辦法何承叡排名第8（目前第7）、雙打排名第一，彥勳決定徵召一位雙打選手。」

王凌華提到，中華隊選訓過程順利，但明年賽程正好強碰農曆新年，1月31日是大年初三，協會已經在開會討論因應方式，「很多困難要解決，連吃東西都有麻煩。」他透露票務也已在討論，確定後會盡快公告，希望球迷踴躍進場支持選手。

中華隊的對手美國隊是台維斯盃傳統勁旅，隊史握有32座金盃，目前共有8位選手排名世界前50，「一哥」弗里茲（Taylor Fritz）目前排名高居第4。王凌華表示，ITF原本給美國網協的球員名單截止期限是明年1月3日，因耶誕節關係延後，最晚1月6日中華隊對手就會出爐。