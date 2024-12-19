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撞球／台北職撞公開賽 柯秉逸苦戰12小時亞軍作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國好手柯秉逸（左）拿下亞軍與1萬美元獎金。圖／大會提供
我國好手柯秉逸（左）拿下亞軍與1萬美元獎金。圖／大會提供

菲律賓好手羅達（Jefrey Roda）在決賽克服一路落後勢，在最後關頭演出「Nine Ball in」，開球直接把9號球擊入袋，以13：11後來居上力克台灣「撞球王子」柯秉逸，贏得「第三屆Universal台北職業撞球公開賽」的冠軍，獨得2萬美元（約台幣65萬元）的冠軍獎金。

「第三屆Universal台北職業撞球公開賽」今年邀請將有來自世界各地128位選手，在台北市松山文創園區舉行，參賽選手中至少有30人拿過國際大賽冠軍，10人擁有世界冠軍頭銜，其中WNT排名前30名的選手有近半參賽，算得上是撞球界的經典賽

昨天的最後一天賽事，現場至少擠進超過1500名球迷觀戰，將松山菸場的4號倉庫擠得水洩不通，柯秉逸在32強賽險遭不測，對決唐境霆之戰演出大逆轉，驚險獲得晉級。

柯秉逸接下來一路晉級到4強賽遭遇自己的弟弟，第一屆台北公開賽冠軍，目前世界排名第4的柯秉中，最終由柯秉逸以11：5勝出，不過冠軍賽與羅達的拉鋸戰中，最終以11：13敗下陣來。  

對於最後一天賽程一路從上午11點的32強打起，冠軍賽晚間11時多才結束，且今天中午就將飛往上海比賽，35歲的柯秉逸表示，「都沒什麼休息，打完休息10幾分鐘，趕快吃個東西又開始打，滿硬的，對手年輕比較吃香，年紀真的有差。打球就是這樣，最後一球還沒進之前，都會有變化。」

柯秉逸 經典賽

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