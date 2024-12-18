高球／俞俊安胞妹發威！俞涵軒台哥大女子賽領先群雌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台巡賽新人俞涵軒台灣大哥大女子公開賽第一回合以69桿領先群雌。圖／台灣大哥大提供
台巡賽新人俞涵軒台灣大哥大女子公開賽第一回合以69桿領先群雌。圖／台灣大哥大提供

總獎金800萬元的TLPGA台巡年度封關大賽「2024年台灣大哥大女子公開賽」今天點燃戰火，今年初才加入台巡賽的新人俞涵軒異軍突起，靠5隻小鳥繳出全場最佳的69（-3）桿領先群雌，旅美名將徐薇淩以1桿之差與李欣並列第二。

俞涵軒是旅美PGA名將俞俊安胞妹，大學就讀美國奧克拉荷馬州立大學，經歷4年NCAA大學高球賽洗禮，今天表現頗有大將之風，整天進帳5記博蒂、只出現2柏忌，讓她轉入職業近一年後首度嚐到在比賽中取得單獨領先的滋味。

俞涵軒表示，今天打出的球路雖然沒有完全按照自己的意思走，但最後的結果卻都還不錯，尤其是推桿表現亮眼，一共只推了26桿。

備受矚目的徐薇淩今天抓下4鳥，以70（-2）桿與李欣並列第二。徐薇淩表示，自己有一陣子沒有比賽，加上一下場天氣有點冷，開局的前兩洞因此出現2記三推桿。

2021年曾獲台灣大哥大女子公開賽冠軍的徐薇淩透露，今天比賽大會的整體節奏較慢，在球場的第14洞與15洞出現明顯的「塞車」情況，不過長年在美國比賽不時也遇到類似情況，因此早已預作準備，還趁機拿出事先準備的點心與零食補充能量。

去年台灣大哥大女子公開賽取得第4名成績的李欣，最近推桿起伏較大，本周開打前決定重新啟用舊推桿，果然奏效，今天前9洞一度取得單獨領先2桿，後9洞之後她雖然吞下3柏忌，但仍靠全場5隻小鳥進入領先群。

俞俊安 徐薇淩

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