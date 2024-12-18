帕運／2024成果豐碩 中華帕總辦耶誕茶會感謝選手

中華帕拉林匹克總會今天在體育署三樓禮堂舉行「Merry 2025 帕運夢無限」耶誕茶會，分享帕運的成就並感謝選手的努力成果，現場手做聖誕樹，氣氛相當溫馨，中華帕總會長穆閩珠也勉勵展望明年更有希望與光明。

中華代表團在2024巴黎帕拉林匹克運動會表現亮眼，共拿下3銀、2銅，締造近4屆帕運的最佳成績，總獎牌數更創史上第3佳，剛結束的世界能力青年運動會中也抱回8金、2銀、5銅，締造歷屆最佳成績。

帕總今天特地舉行「Merry 2025 帕運夢無限」耶誕茶會，除了回顧這一年帕運的高光時刻，並所有帕運選手致敬，也展望即將到來的2025年。現場安排互動喬段，包括聖誕樹手作區、美甲體驗區與趣味的拍照打卡牆，現場來賓還將手寫的心願卡掛上心願聖誕樹，共同為帕運選手以及即將到來的2025年送上最美好的祝福，現場氣氛溫馨。

中華帕總會長穆閩珠表示，今年確實是收穫相當豐富的一年，特別是12月的世界能力青年運動會，派出12位選手帶回15面牌，「很感謝選手們的付出，今天活動特別開心與溫馨，把大家齊聚在一起，也繼續勉勵年輕選手，相信我們未來更有希望，展望明年光明的一年。」