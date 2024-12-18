2025兆豐銀行美利達彰化經典百K單車活動 19日開始報名

備受車友肯定，秒殺等級的指標性單車活動「2025(第十五屆)兆豐銀行·美利達彰化經典百K」將於明年(2025)4月12日(星期六)舉行，活動將重溫2023年的百K經典單車路線，騎經員林、大村，路過美利達公司，然後從中彰東外環道(台74甲)開始爬坡接往風景秀麗，中部車友最喜歡的八卦山脈經典139線，一路往南，從名間地區下坡，騎經二水、溪州、埤頭，接舊濁水溪堤岸道往北斗、田尾方向回到會場，總長112公里，爬升516公尺。

新嘗試，保留1000名額供團體抽籤

限額5000名的「兆豐銀行·美利達彰化經典百K」活動報名連年秒殺，熱度堪比演唱會，明年的活動報名將於12月19日(四)中午12點整開始，第一階段先開放4000名額，額滿截止。由於人數較多的團體單位往往因為報名較費時而報不進去，故這次主辦單位保留1000個名額作為第二階段報名，但僅限團體單位，採登記抽籤的方式: 於12月23日12:00至12/25晚上23點59分止登記，預訂於12月26日(四)中午12點於報名網站公告中籤團體。

連續11年報名成功的車友分享報名撇步

所謂天下武功唯快不破，「兆豐銀行·美利達彰化經典百K」的報名也是，一位連續11年成功報名彰化經典百K的車友分享他的報名秘訣:

定期追踨報名資訊，提前熟悉網站操作步驟，並填寫好會員資料及衣服尺寸，設好鬧鐘，搶在報名開放的第一時間進入報名系統，盡快填妥資料。

詳細活動資訊請上美利達自行車網站(www.merida-bikes.com)，或網路搜尋「2025兆豐銀行‧美利達彰化經典百K」。活動洽詢服務專線：02-8772-1035(中華民國健康運動銀行促進協會)。