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高球／總獎金提高6成！台灣大哥大女子公開賽本周彰化燃戰火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣大哥大董事長蔡明忠（後排中右）、TLPGA理事長劉依貞（後排中左）、台豐高爾夫俱樂部董事長林伯實（後排右五）、台灣大哥大副總經理劉麗惠（後排左七）職業業餘配對賽前和與賽球員們合影。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大董事長蔡明忠（後排中右）、TLPGA理事長劉依貞（後排中左）、台豐高爾夫俱樂部董事長林伯實（後排右五）、台灣大哥大副總經理劉麗惠（後排左七）職業業餘配對賽前和與賽球員們合影。圖／台灣大哥大提供

台巡年度封關大賽「2024年台灣大哥大女子公開賽」將於18日起一連3天在彰化台豐球場隆重舉行，今天進行賽前記者會以及職業業餘配對賽，台灣大董事長蔡明忠與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、台豐高爾夫球場董事長林伯實共同舉行開球儀式，5位國內的歷屆冠軍也齊聚，挑戰再燈後座。

台灣大第8年攜手TLPGA主辦台巡年度封關大賽，今年更加碼，總獎金從500萬增加到800萬新台幣，吸引38名外籍選手參賽，是疫後5年來最高紀錄；共計102位國內外職業及業餘女子高球選手將在彰化較勁，旅美名將徐薇淩李旻、洪玉霖、錢珮芸、盧昕妤與侯家姊妹侯羽桑、侯羽薔都返台參賽，其中李旻、林子麒、錢珮芸、徐薇淩和洪玉霖都有奪冠經歷，今年將進行首位雙冠后的榮耀爭奪。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大力挺台灣體壇，透過台灣大哥大女子公開賽為台灣高球運動注入活力，打造一個讓選手挑戰自我、再創高峰的國際舞台。

台灣大哥大女子公開賽至今累計提供近4000萬元獎金，吸引近800人次來自國內外的頂尖選手參賽，成為台巡賽年度最具話題性的封關大賽，蔡明忠希望藉由企業的支持，為台灣高球體打造更穩固的發展基礎，成為選手的堅實後盾。

選手球場上的優異表現期待能獲得國人的進場支持與鼓勵，台灣大哥大特別祭出好禮邀請球迷到台豐球場免費觀賽、加入應援團隊，現場填寫問卷並選出人氣選手，有機會贏得市價破萬的手機好禮，另在社群舉辦線上活動，歡迎球迷線上、線下共襄盛舉。

徐薇淩 李旻 高爾夫

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