影／李洋談奧運羽球金牌心路歷程 學生選手瘋狂

我國奧運羽球雙打金牌國手李洋今天下午到台中市豐原國中演講，分享他打進奧運過程心路歷程，受到全校師生熱情歡迎，許多學生一路跟隨他走到演講會場，有學生握到李洋的手興奮尖叫；李洋分享自己打球過程，他始終堅持「我不能決定輸贏，但能決定態度」。

今天下午的講座由台中市議員謝志忠邀請，在豐原國中舉行「王者之志:奧運羽球金牌李洋心路歷程」巡迴講座，這是中部第一場。

台中市議員謝志忠表示，這次透過YONEX公司安排，今天邀請贏得東京奧運、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋演講，與學生及選手分享他的羽球生涯、心路歷程，也推廣羽球運動。

奧運羽球金牌總教練劉佳城、豐原國中校長羅永昇等人到場，豐原區羽球委員會、豐原國中、豐原國小、南陽國小、內埔國小、后綜高中及社口國小等6校羽球隊選手共約300人在場聽演講，過程中有獎徵答，學生選手們反應熱烈，李洋風趣豐富演講內容，贏得熱烈掌聲。

李洋表示，他學生時期原本想練手球，因手掌不夠大，無法滿握手球被淘汰，後來練打羽毛球，求學之路遇到羽球高手如雲，過程中曾因受傷壓力大等挫折，但「努力不一定成功，不努力一定不會成功」，他想至此，堅持努力至今，2018年更決定離開舒適圈，離開原始球團；他說每次做重大決定時，會提醒自己5年或10年後再回頭看，自己是否會後悔做這些決定。

李洋也分享自己從東京奧運到巴黎奧運的金牌之路心情和奮鬥過程，東京奧運得金牌，他和王齊麟拿金牌後也經歷壓力調適問題，他說到巴黎奧運前，自己就像從地獄中爬回，經過不斷挫敗和酸言酸語，才重新振作再起；他勉勵台下所有學選手，相信自己，堅持到底。