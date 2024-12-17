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提升實力！桃園運科黃金計畫啟用 培養國體大奪金選手

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
為備戰2025年全國運，桃園市體育局與國立體育大學辦理運科黃金計畫，針對桃園市參加去年全國運獲二、三名的田徑、拳擊、跆拳道、角力及擊劍等7位選手，提供個別化運動科學檢測、支援及服務。記者周嘉茹／攝影
為備戰2025年全國運，桃園市體育局與國立體育大學辦理運科黃金計畫，針對桃園市參加去年全國運獲二、三名的田徑、拳擊、跆拳道、角力及擊劍等7位選手，提供個別化運動科學檢測、支援及服務。記者周嘉茹／攝影

桃園市體育局近年與國立體育大學合作辦理運科計畫，協助桃園市運動選手提升競技實力，為備戰2025年全國運，今年雙方合作辦理黃金計畫，針對桃園市參加去年全國運獲二、三名的田徑、拳擊、跆拳道、角力及擊劍等7位選手，提供個別化運動科學檢測、支援及服務，期望提升全國運代表隊選手奪金實力，培養選手獲選國家隊機會。

桃園市體育局與國體大今舉辦2024「桃園運科黃金加值 打造桃園奪金選手」記者會，桃園市長張善政感謝國體大長期提供運動科學服務，協助桃園選手提升競技實力，並聽取國體大執行「2024年桃園市競技運動科學輔助暨防護支援計畫」及「2024年桃園市競技運動科學黃金計畫」成果，會中也與校長邱炳坤進行啟動儀式，持續支持運科計畫，並將結合桃園市醫療計畫，提供選手更全面的服務。

張善政表示，非常感謝國體大在運動科技方面與桃園市政府合作多年，利用科技協助運動員有更好的表現，也能避免發生運動傷害，今年的運科計畫執行成果令大家非常激奮，明年的運科計畫現在正式啟用，期待明年透過國體大，桃園的運動員能有更好的表現。

去年運科計畫協助桃園市272名選手參加全國運，共奪得14金10銀20銅，較上屆增加5金；今年運科計畫有舉重、滑輪溜冰、田徑等14個運動項目，共144名選手參與，在全中運全大運均奪得佳績，明年將擴大服務對象，包括全大運及全中運前8名選手，新增運動疲勞管理、運動健康管理及運動科技支援等，提供選手全方位運科支援。

桃園市自2016年起推動「桃園市優秀運動選手醫療服務計畫」，提供選手專業醫療服務及支應就診經費，今年醫療計畫由桃園長庚醫院及聯新國際醫院執行，未來運科計畫將結合醫療計畫，提供運科計畫選手醫療轉介服務，協助受傷選手得到妥善治療，使選手照顧、服務系統更加完善。

國體大學生今在活動現場展示多項運動科學設備器材，包含運動恢復使用的「超音波檢測儀器」，可呈現肌肉及韌帶等組織結構，以了解其狀態；「運動滾筒」協助選手放鬆肌群；運動防護使用的「K BOX」，用以協助選手傷後恢復訓練；運動能力、疲勞檢測的「Monark功率腳踏車」，可測得選手無氧能力及疲乏指標等數據，展現國體大對於運動科學的專業。

國體大學生今在活動現場展示多項運動科學設備器材，其中運動能力、疲勞檢測的「Monark功率腳踏車」，可測得選手無氧能力及疲乏指標等數據，展現國體大對於運動科學的專業。記者周嘉茹／攝影
國體大學生今在活動現場展示多項運動科學設備器材，其中運動能力、疲勞檢測的「Monark功率腳踏車」，可測得選手無氧能力及疲乏指標等數據，展現國體大對於運動科學的專業。記者周嘉茹／攝影
國體大學生今在活動現場展示多項運動科學設備器材，其中運動防護使用的「K BOX」，用以協助選手傷後恢復訓練。記者周嘉茹／攝影
國體大學生今在活動現場展示多項運動科學設備器材，其中運動防護使用的「K BOX」，用以協助選手傷後恢復訓練。記者周嘉茹／攝影
桃園市體育局近年與國立體育大學合作辦理運科計畫，協助桃園市運動選手提升競技實力，為備戰2025年全國運，今年雙方持續合作辦理黃金計畫。記者周嘉茹／攝影
桃園市體育局近年與國立體育大學合作辦理運科計畫，協助桃園市運動選手提升競技實力，為備戰2025年全國運，今年雙方持續合作辦理黃金計畫。記者周嘉茹／攝影
國體大學生今在活動現場展示多項運動科學設備器材，其中「運動滾筒」可協助選手放鬆肌群。記者周嘉茹／攝影
國體大學生今在活動現場展示多項運動科學設備器材，其中「運動滾筒」可協助選手放鬆肌群。記者周嘉茹／攝影

全中運 全大運 田徑

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