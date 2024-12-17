撞球／台北職業撞球公開賽 柯家兄弟盼把冠軍留在台灣

中央社／ 台北16日電
柯氏三兄弟柯秉逸（右起）、柯秉漢、柯秉中期待與來自世界的好手交鋒。圖／大會提供
柯氏三兄弟柯秉逸（右起）、柯秉漢、柯秉中期待與來自世界的好手交鋒。圖／大會提供

台北職業撞球公開賽今天在松菸點燃戰火，代表台灣征戰的「柯家兄弟」柯秉逸、柯秉中皆表示，很興奮在主場比賽，將盡力把冠軍留在地主台灣。

總獎金8萬2000美元（約新台幣266萬）的第3屆Universal台北職業撞球公開賽，從今天起至18日在松山文創園區舉行，將128名選手拆成A、B兩組，分組賽採雙敗淘汰制，決定64強後則改為單淘汰制，一起爭奪2萬美元（約新台幣65萬）冠軍獎金。

這次參賽陣容相當豪華，超過10名選手拿過世界冠軍，除了代表台灣出賽的「柯家三兄弟」柯秉逸、柯秉中及柯秉漢外，還有前西班牙籍球王魯伊斯（Francisco Ruiz）、雷耶斯盃最有價值球員（MVP）葉浚惟及挑戰衛冕的拜多（Carlo Biado）等人，可謂眾星雲集。

在逾百名球迷到場觀戰情況下，「柯家三兄弟」今天輪番登場，最後皆通過前兩輪考驗，身為第1屆台北職業撞球公開賽冠軍的柯秉中接受媒體聯訪時表示，上屆因為食物中毒無緣衛冕，今年希望帶著第1屆氣勢，把冠軍留在台灣，「主場很多朋友來加油，打起來特別興奮，不過最大的敵人是自己」。

哥哥柯秉逸則同樣提到，很開心在台灣比賽，畢竟不用住飯店，能夠睡在自己家裡，而目標也是鎖定冠軍，「尤其這次很多世界頂尖高手參賽，希望台灣年輕好手能從中吸取經驗，讓整個撞球界實力愈來愈好。」

柯秉逸

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