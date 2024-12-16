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軟網／杭州亞運銀牌好手領軍 巨研科技年終團體賽奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
團體第一名由巨研科技拿下。圖／中華民國軟網球協會提供
團體第一名由巨研科技拿下。圖／中華民國軟網球協會提供

113年第三次全國公開組軟式網球排名賽（年終團體總決賽），昨天在屏東縣立體育館最後一天賽程，年終團體總決賽由巨研科技奪冠，該隊陣中包含杭州亞運銀牌得主黃詩媛、徐巧楹、張祐菘等人，頒獎典禮時徐巧楹也開玩笑表示，如果獎金可以加碼的話就更好了。

去年12月的112年第三次全國公開組軟式網球排名賽，是中華民國軟式網球協會首次引進企業贊助，目的是朝建構企業聯賽的方向邁進，軟網協會理事長朱文慶表示，今年贊助的企業增加，可看性比去年更精彩，「而且屏東在地企業也很多主動給我們關懷、贊助，我也非常感謝他們。」

這次參賽資格及選手，是113年第一至第二次全國公開排名賽雙打累計積分前八名選手參加，積分相同以第二次排名賽成績決定，再依單打前八名成績依序錄取4名選手，男女各20人，分成四隊對抗，每隊5男5女。

年終團體總決賽一至四名為，巨研科技、瑞博企業、優乃克和阿秋大肥鵝，其中巨研科技黃詩媛和徐巧楹是杭州亞運軟網女團銀牌得主，這次也搭擋女雙，對於比賽，徐巧楹認為，相較於個人賽，團體賽可以感受更多的緊張、刺激，而且又是跟平常不會搭配的隊友組隊，因此更有趣，「謝謝大家的努力、巨研科技的支持，讓我們團隊的凝聚力更好。」

去年賽事在台北市立大學天母校區詩欣館進行，今年移師屏東，選手進場時在特製的背板擺姿勢，現場還有主持人在場邊即時播報和放音樂，加上電視轉播，頗具規模、相當熱鬧。

對於前進南台灣，朱文慶解釋，年終總決賽是很重要的里程碑，希望頂尖選手也有好場地能夠把實力展現出來，「雖然還要把場地鋪成網球場，工程浩大，可是我們希望一流的比賽有一流的場地，我們也願意付出更多的經費，讓賽事能夠完美的呈現。」

15日也進行U12、U15的決賽，U12女單冠軍是新南國小的蔣詠涵、亞軍是三和國小的羅以安；U12男單冠軍是竹仁國小的陳品翔、亞軍是麟洛國小的陳詠騰。U15女單冠軍是斗六國中的莊宜庭、亞軍是後壁國中的唐子喬；U15男單冠軍是南寧高中的鄭松騏、亞軍是莉桐國中的林繹杰。

亞運

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