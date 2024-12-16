高球／挑戰利夫聯賽第一人 李玠柏期待攜手西班牙球王

2021年創立的LIV Golf League（利夫聯賽）從2022年展開，我國好手李玠柏上周末通過資格賽考驗，從92位選手中脫穎而出，搶下唯一一張明年利夫聯賽的參賽權，成為台灣第一人。

上月剛過30歲生日的李玠柏，今天下午接受台灣媒體聯訪分享心情，今年6月在台巡賽三花TPGA錦標賽封王的他透露，10月贏下亞巡賽中賽的國際系列賽（International Series）泰國站冠軍後，就想從亞巡賽跳脫到其他賽事，原本已經打算考歐巡賽，如今拿到利夫聯賽資格，意外達成轉換環境目標，期待和世界各國頂尖選手對決。

「球這種東西有時就是難講，想跳脫時有機會到Liv，是很好的機會，可以和那麼多國際球星在同一個巡迴賽奮鬥，是很好的前進動力。」李玠柏提到，之前也和一些球星同場對決過，「同組一起打時覺得他們沒有那麼遙不可及，應該可以對抗看看，應該會滿好玩。」

明年邁入第4個賽季的利夫聯賽，雖沒世界積分，但祭出高額獎金，且是採取團體和個人賽雙軌賽制，個人賽冠軍可獨得400萬美元，吸引許多世界名將加入，西班牙前「世界球王」拉姆（John Rahm）就從PGA「跳槽」到利夫聯賽，也成李玠柏最想同隊的球星。

李玠柏提到，利夫聯賽主要是以隊際賽的形式，每隊4人，比賽每天取3人成績，進行三輪沒有淘汰的對戰，各隊由各大巡迴賽的球星擔任隊長，每個隊長可以指定一位隊員，另兩人由聯盟安排或隨機，只有年度前24名可以「保卡」留在原本隊伍，希望自己能加入原本就很欣賞的拉姆隊。

利夫聯賽沒有世界積分，李玠柏明年賽季除投入新環境，仍有一部分時間參與亞巡賽中賽的國際系列賽，爭取世界幾分，另外規劃參加美國公開賽和英國公開賽的資格賽，部分台巡賽也會參加。

「新的巡迴賽不知道要訂什麼目標，我覺得最重要自己本身要適應、融入巡迴賽，才能打出好成績、有正常發揮。」李玠柏提到明年狀態，期許自己持續進步，適應環境，同時維持今年「不受傷」目標。

李玠柏解釋，去年下半年疲勞性臀部拉傷後，有做揮桿動作重心轉移的調整，現在已經能找到推桿感覺，也因此限定今年出賽場次，不管成績如何都要保持健康，今年順利完成25場賽事，盼明年也能健康征戰整個賽季。