羽球年終賽／無緣奪冠淚灑球場！志田千陽感性回顧今年 5萬粉絲按讚

日本「最美女雙」志田千陽（Chiharu Shida）與松山奈未在BWF年終總決賽女雙決賽中，以19：21、14：21不敵世界排名第2的南韓強敵白荷娜／李紹希，最終收下亞軍，結束了本賽季。

賽後，志田千陽在採訪中落淚，感性地回顧了這個充滿挑戰與成就的一年，並感謝一路支持她們的球迷、家人和教練。

儘管本賽季以0冠作收，志田千陽／松山奈未仍取得許多佳績，包括在巴黎奧運中為日本女雙贏得史上首面奧運銅牌。此外，她們在法國公開賽、全英公開賽、新加坡公開賽以及年終賽均闖入決賽，收穫四項亞軍。

日本「最美女雙」志田千陽與松山奈未在BWF年終總決賽女雙決賽中，不敵世界排名第2的南韓強敵白荷娜／李紹希。 法新社

本屆年終賽，她們在四強賽突破宿敵賈一凡／陳清晨，終結對戰9連敗，但在決賽中依然不敵南韓組合。

松山奈未賽後表示：「今年是奧運年，也是我們職業生涯相對輝煌的一年。我們全力奔跑到最後，雖然未能奪冠，但能拿到亞軍已經很棒了。」

志田千陽(左)與松山奈未感謝球迷。 美聯社

志田千陽則動情地說：「這一年，我們克服了許多困難，能走到今天，我們真的非常努力。我想感謝隊友、家人和教練，讓我們能在困境中前進。」說到激動處，志田忍不住落下眼淚。

志田隨後在個人社群平台上發文，她寫道：「回顧這一年，我時而感到焦慮與困難，但我努力準備並展現了最好的自己。我不後悔，最重要的是，我玩得很開心。」這篇貼文吸引超過4萬名粉絲按讚。

結束今年賽季後，志田千陽與松山奈未宣布將在明年短暫拆夥。松山奈未將休息調整狀態，而志田千陽則將改與松友美佐紀搭檔，參加超級1000系列馬來西亞公開賽與超級750系列印度公開賽。儘管如此，兩人計劃在調整後重新合作。

日本「最美女雙」志田千陽(左)與松山奈未。 新華社

對此，志田千陽表示：「明年將是新的開始，不知道未來會有什麼挑戰，但我希望能把今年的經驗帶到明年的比賽中。」松山則期待在休養後以更好的狀態回歸。