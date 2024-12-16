羽球年終賽／王祉怡奪冠積分直逼安洗瑩 戴資穎排名寫8年新低

隨著BWF年終賽結束，世界羽球排名將會在17日進行更新。長時間未參賽的台灣一姐戴資穎，雖然因膝蓋傷勢問題申請了「排名保護」，但預計排名將從第5下滑至第8，這是他自2016年9月23日以來的最低排名。此外，戴資穎上次排名在10名以外將要追溯至2013年6月11日。

🏅 BWF World Ranking

🏸 Women's Singles

🗓 17 December 2024



Han Yue 🇨🇳 achieves new career high as #5 after #BWFWorldTourFinals2024.

Aya Ohori 🇯🇵 and Supanida Katethong 🇹🇭 each rise to #7 and #9, both new career highs too. pic.twitter.com/0W8t0uUWhJ — Statminton (@Statminton) 2024年12月15日

除了戴資穎，去年闖進年終賽女單4強的陳雨菲和西班牙名將馬琳，也因各自原因未能參賽，排名皆下修。陳雨菲跌至第4、馬琳則落到第10名。唯一挺住4強席次的韓國球后安洗瑩，仍維持球后寶座。

年終賽4強擊敗安洗瑩並一舉奪冠的中國新星王祉怡，積分正式突破10萬分大關，以100,395分穩居世界第2，直逼安洗瑩的109,267分。

🏅 BWF World Ranking

🏸 Men's Singles

🗓 17 December 2024



Jonatan Christie 🇮🇩 reenters the top 3.

Lee Zii Jia 🇲🇾 goes up 2 spots to #6.#BWFWorldTourFinals2024 #Badminton pic.twitter.com/GEkzDKv6x4 — Statminton (@Statminton) 2024年12月15日

亞軍韓悅從第8升至第5，創生涯最佳名次；至於將退休的日本大堀彩，在年終賽打進4強後，世界排名也升至第7，同樣締造個人生涯新猷。

另一方面，台灣男單「一哥」周天成在年終賽成績平個人最佳後，世界排名仍維持在第9。男雙方面，「麟洋配」王齊麟和李洋未能晉級4強，目前世界排名微幅上升至第12。待李洋正式申請後，將會從排名中剔除。

🏅 BWF World Ranking

🏸 Men’s Doubles

🗓 17 December 2024



Astrup/Rasmussen 🇩🇰 becomes the world number #1!

Goh/Izzuddin 🇲🇾 reaches new career high as #3.#BWFWorldTourFinals2024 pic.twitter.com/jcqbqtMbMc — Statminton (@Statminton) 2024年12月15日

台灣排名在前10名的還有李哲輝和楊博軒的男雙搭檔，位居世界第10。