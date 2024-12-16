快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球年終賽／王祉怡奪冠積分直逼安洗瑩 戴資穎排名寫8年新低

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎申請「排名保護」，今年已不再出賽。資料照
戴資穎申請「排名保護」，今年已不再出賽。資料照

隨著BWF年終賽結束，世界羽球排名將會在17日進行更新。長時間未參賽的台灣一姐戴資穎，雖然因膝蓋傷勢問題申請了「排名保護」，但預計排名將從第5下滑至第8，這是他自2016年9月23日以來的最低排名。此外，戴資穎上次排名在10名以外將要追溯至2013年6月11日。

除了戴資穎，去年闖進年終賽女單4強的陳雨菲和西班牙名將馬琳，也因各自原因未能參賽，排名皆下修。陳雨菲跌至第4、馬琳則落到第10名。唯一挺住4強席次的韓國球后安洗瑩，仍維持球后寶座。

年終賽4強擊敗安洗瑩並一舉奪冠的中國新星王祉怡，積分正式突破10萬分大關，以100,395分穩居世界第2，直逼安洗瑩的109,267分。

亞軍韓悅從第8升至第5，創生涯最佳名次；至於將退休的日本大堀彩，在年終賽打進4強後，世界排名也升至第7，同樣締造個人生涯新猷。

另一方面，台灣男單「一哥」周天成在年終賽成績平個人最佳後，世界排名仍維持在第9。男雙方面，「麟洋配」王齊麟和李洋未能晉級4強，目前世界排名微幅上升至第12。待李洋正式申請後，將會從排名中剔除。

台灣排名在前10名的還有李哲輝和楊博軒的男雙搭檔，位居世界第10。

人生 日本 西班牙

相關新聞

羽球年終賽／無緣奪冠淚灑球場！志田千陽感性回顧今年 5萬粉絲按讚

日本「最美女雙」志田千陽（Chiharu Shida）與松山奈未在BWF年終總決賽女雙決賽中，以19：21、14：21不敵世界排名第2的南韓強敵白荷娜／李紹希，最終收下亞軍，結束了本賽季。 賽後

羽球年終賽／王祉怡奪冠積分直逼安洗瑩 戴資穎排名寫8年新低

隨著BWF年終賽結束，世界羽球排名將會在17日進行更新。長時間未參賽的台灣一姐戴資穎，雖然因膝蓋傷勢問題申請了「排名保護」，但預計排名將從第5下滑至第8，這是他自2016年9月23日以來的最低排名。此

NFL／派翠克心態成熟、找回身手 助威獅子季後賽

獅子三號接球員派翠克（Tim Patrick）在前陣子對上綠灣包裝工的比賽本季達陣開張，還一次貢獻兩個。讓當球球星聖布...

騎遊茂林輪轉山城自行車漫旅活動 近400車友享受騎車樂趣

台灣自行車運動從專業到業餘，參與人口持續成長。交通部觀光署茂林國家風景區管理處首度舉辦「騎遊茂林輪轉山城自行車漫旅活動」...

路跑／2.8萬人拚台北馬 周庭印國內組奪冠

首度晉升世界田徑總會「金標籤」認證賽事的2024台北馬拉松昨登場，2萬8千名跑者不畏低溫齊聚台北市政府前廣場，我國好手「...

賽車／台南府城國際飄移賽 中村直樹夢幻對決中摘冠

「2024 D1 GP 台南府城國際飄移巔峰挑戰賽」今天繼續在台南會展中心旁熱鬧展開第2站的激烈對決，可惜首站獲亞軍的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。