騎遊茂林輪轉山城自行車漫旅活動 近400車友享受騎車樂趣

台灣自行車運動從專業到業餘，參與人口持續成長。交通部觀光署茂林國家風景區管理處首度舉辦「騎遊茂林輪轉山城自行車漫旅活動」，昨天（15日）於十八羅漢山服務區出發，吸引近400位喜愛自行車運動的民眾參加，除了在地高雄國際觀光自行車協會組隊參加外，也吸引多個車隊組隊報名，參加民眾從10歲到80歲都有。

交通部觀光署茂林家國家風景區管理處祕書王宗聖在致詞時，特別歡迎所有車友們在這個時節來到茂林騎車觀光旅遊。而且現在除了適合騎車之外，從12月到隔年的2月，茂林有前來越冬的成千上萬紫斑蝶群，另外天氣冷，正好可以來到六龜、寶來享受溫泉，此外還有別具特色的屏北南島族群婚禮，從自然到人文，正適合全臺灣的民眾到這裡來感受一下茂管處轄內豐富的特色與文化。

這次騎遊茂林輪轉山城活動，除了經典的自行車活動，分為70公里挑戰組與22公里休閒組，全程距離長但坡度起伏不大，十分適合具有基礎騎行經驗的車友們進行體驗挑戰。另還特別設置了結合自行車運動與在地特色遊程的騎玩族。這首創的「騎玩組」，分別安排民眾騎乘至「青葉部落」與「安坡部落」進行DIY手作體驗與體驗部落風味餐，還有六龜茶香組，帶民眾至以聞名的六龜新發社區，讓大家自體「驗茶文化」。