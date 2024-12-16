路跑／2.8萬人拚台北馬 周庭印國內組奪冠

首度晉升世界田徑總會「金標籤」認證賽事的2024@@@台北馬拉松@@@昨登場，2萬8千名跑者不畏低溫齊聚台北市政府前廣場，我國好手「印帝」周庭印以個人最佳2小時21分17秒奪全馬國內男子組冠軍，總排名第九，將個人最佳成績推進超過2分鐘。

台北馬拉松今年有8名具金標籤或更高級別的菁英好手參賽，實力更勝以往，高手帶領讓周庭印突破10月芝加哥馬拉松成績欠佳的小低潮，儘管沒能跑進目標2小時17分內，仍突破個人最佳，自評是「小小肯定」。

全馬國內女子組冠軍由名將「不死鳥」謝千鶴以2小時51分12秒佳績封后，3月在金標籤的萬金石馬拉松也率先衝線的她說：「前陣子碰上傷病，從來沒想過能夠在今天跑出好成績，相當開心重回台北馬拉松就能奪下國內第一。」她最後一公里才超越在美國當執業律師、休假返台參賽的張加恩。

「長跑甜心」張芷瑄以1小時18分02秒拿下半程馬拉松女子組冠軍，同樣突破個人最佳。全程馬拉松男、女冠軍則由非洲選手包辦，肯亞好手奇普柯瑞爾以2小時11分41秒稱王，衣索比亞女將阿米德以2小時32分47秒戴上桂冠。

今年台北馬拉松還有許多特別的嘉賓，包括全國馬拉松紀錄保持人許績勝、超級馬拉松好手陳彥博、巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀、射擊銅牌李孟遠和「蝶王」王冠閎等，在終點為完賽選手掛上獎牌。連16年贊助台北馬拉松的富邦金控，從2021年推出「Run For Green」倡議，參與跑者已超過26萬人，且提前達成5年內為台灣種下10萬棵樹的計畫目標。