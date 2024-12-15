賽車／台南府城國際飄移賽 中村直樹夢幻對決中摘冠

「2024 D1 GP 台南府城國際飄移巔峰挑戰賽」今天繼續在台南會展中心旁熱鬧展開第2站的激烈對決，可惜首站獲亞軍的「台灣之光」張盛鈞在上午預賽賽車傳動軸故障早早退出賽事，但下午冠軍戰上演日本D1 2024年總冠軍中村直樹和亞軍齋藤太吾的「夢幻對決」，最終由中村直樹驚險封王。

首度在台灣登場的「2024 D1GP 台南府城國際飄移巔峰挑戰賽」，在經過日激烈角逐後，今第二站在上午預賽「單走(SOLO RUN)」就傳出不幸消息，首站封王的日本車手田野結希等六輛車故障而無法參賽，直接失去衛冕冠軍的機會。

而且讓人遺憾的是，前一天首站表現神勇、今年首度曾站上日本飄移賽事冠軍的「台灣之光」張盛鈞，今竟在上午「單走(SOLO RUN)」第一趟剛過第一個彎後就因賽車傳動軸問題而遺憾退出賽事，首站冠亞軍早早出局，讓第二站形成完全不同的局面。

在下午1對1「追走(BATTLE RUN)」對決前，台灣車手范振宸在賽場上別出心裁上演了一個求婚秀，有趣的是，可愛的中村直樹還在兩人背後騎摩托車秀「孤輪」為這一對新人搞笑慶祝。

經過上午「單走(SOLO RUN)」29名車手後選手最後16人獲得下午「追走(BATTLE RUN)」對決資格，雖然台將有范振宸、秦錫鈞、許彥菖和方睿迪4人闖進8強，但可惜4名台將在8強賽全部出局。

最終冠軍賽也上演兩位日本飄移之神中村直樹與齋藤太吾的夢幻對決，兩人在今年日本D1也以155、152分名列年度總排名前二，今天在冠軍戰先進了一次兩回合對決，結果齋藤太吾出現小失誤，導致最終兩人平分，在現場車迷高呼「One More Time！」的喊聲中，日本D1兩大門神第二度對決，但令人難以想像的兩人依舊平分；最終在比完三番戰後，中村直樹才以車身比較貼近對手的差異下驚險勝出，奪下台南站第二站的冠軍。

「這是至高完全的榮譽。」42歲中村直樹透露，「過去幾次跟齋藤太吾交手都很激烈，也出現過幾次這樣經過多番戰才分出勝負的情形，這場比賽完全發揮了我想像中的畫面，很開心可以在台灣拿下冠軍。」