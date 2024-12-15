羽球／希望這玩笑大家不要生氣！李洋堅持退役：我是笑著離開

贏得今年巴黎奧運羽球男雙金牌的李洋，在與搭檔王齊麟結束杭州結束BWF(國際羽總)年終賽最後一舞之後，他於今天在個人IG發文表示，「再告訴大家一次，我真的退役了！！！」

李洋中午在IG發文：

這陣子有許多人告訴我不要退役 打完年終賽我找到羽球新的魅力 所以我決定 再告訴大家一次 我真的退役了！！！ 希望這個玩笑大家不要生氣🥴 希望大家記得我是笑著離開我深愛的羽球場的😀 希望大家未來有緣相會🌞 羽球選手李洋正式下台一鞠躬

雖在年終賽小組賽，最後以一勝兩負的戰績無緣挺四強，但他在球場上精采表現，仍讓不少球迷希望他能繼續留下來奮戰，只不過李洋表達說，是真的退役了。

球迷接受這個事實，也紛紛留言說，「很開心我喜歡上羽球的這幾年都看著你們打球！真的退役快樂。」、「在心中你們永遠是第一！」、「你就算退役了，還是台灣人的驕傲。」