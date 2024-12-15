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路跑／長腿律師張加恩返台休假 台北馬初體驗惜居國內第2

中央社／ 台北15日電
在美國華盛頓當執業律師的張加恩（前）15日參加台北馬拉松，一路成為國內女子全馬領跑者，直到最後1公里才被追過，最終以2小時51分54秒獲國內第2、總排名第12。中央社
在美國華盛頓當執業律師的張加恩（前）15日參加台北馬拉松，一路成為國內女子全馬領跑者，直到最後1公里才被追過，最終以2小時51分54秒獲國內第2、總排名第12。中央社

在美國華盛頓當執業律師的張加恩，這次趁返台休假期間參加台北馬拉松，沒想到一路成為國內女子全馬領跑者，直到最後1公里才被追過，最終以2小時51分54秒獲國內第2、總排名第12。

張加恩擁有英國劍橋大學碩士、美國史丹佛大學法學博士的高學歷。她從2021年才開始跑步，結果進步神速，今年波士頓馬拉松就以2小時57分15秒完賽，接著在9月底的柏林馬拉松跑出2小時48分08秒，這個成績也站上台灣女子全馬歷代第11傑。

張加恩在接受中央社訪問時表示，「這不但是我人生第1次參加台北馬，也是我在亞洲的第1場馬拉松，這場賽道真的很舒服也很漂亮，路旁加油的民眾也都很熱情。」

對於這次台北馬優化過的路線，張加恩也給予讚賞，「能跑在台北市的馬路上經驗很特別，更有趣的是還可以跑上高速公路，只不過在高架橋上風真的太大，我還一邊問旁邊跑者，何時才能下橋。」

在美國當律師壓力大，張加恩全靠跑步紓壓，她笑說：「我平常早上7時起床練跑，這段時間可以不用接老闆電話、不用看手機訊息，加上又有很棒的朋友陪跑，就這樣展開我一天的生活。」

張加恩指出，從柏林馬拉松之後就沒有再進行高強度訓練，所以這次台北馬跑出這樣的成績已經相當滿意，「這個星期回台灣後都跟家人去爬山，也認識了一些台北跑班的人，我希望以後都能把台北馬列為固定的賽事之一。」

張加恩透露，明年會把重心放在芝加哥馬拉松，希望至少打破個人最佳的2小時48分。

柏林馬拉松 波士頓馬拉松 芝加哥馬拉松

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